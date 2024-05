Chancenlos bei BVB und Bochum, nun als Tor-Garant Harry Kane auf den Fersen: Die irre Geschichte des "perfekten van-Gaal-Stürmers" Vangelis Pavlidis

© imago images

Vangelis Pavlidis in Bochum "unter Gegnerdruck noch nicht so weit"

Pavlidis wurde, so zum Beispiel die Meinung des Ex-Bochum-Coaches Thomas Reis, während seiner Zeit in Deutschland die mangelnde Perspektive und damit verbundene Spielpraxis im Männerbereich zum Verhängnis. Bochum besaß damals keine zweite Mannschaft mehr, in der sich Pavlidis hätte anbieten und im ersten Schritt nach der U19 weiterentwickeln können. Der Sprung direkt aus der A-Junioren-Bundesliga ist andernfalls enorm und führt zu einem teils radikalen Aussieben.

Teilweise fallen einige Spieler auf verschwenderische Weise durch das Sieb - oder es mangelt an gewissen Kleinigkeiten, um die sportlich Verantwortlichen zu überzeugen. "Körperlich war er in Bochum schon sehr weit", sagte Jan Siewert, Pavlidis' einstiger Trainer bei der U19 von Bochum und der zweiten Mannschaft des BVB dem Fußballportal 90PLUS. "Vielleicht war er jedoch technisch unter Gegnerdruck noch nicht so weit, um im Profifußball sofort Fuß zu fassen. Im Hinblick auf die Anwendung der Technik unter Druck, die Ruhe und Präzision im Abschluss sowie die torgefährlichen Laufwege hat er in Holland einen weiteren Schritt gemacht."

Gewiss war der Gang in die Eredivisie ein richtiger - auch weil es das niederländische Oberhaus Stürmern etwas leichter macht, an kleineren technischen Schwächen zu arbeiten. Das Mittelfeld- und Abwehrpressing der Mehrheit der Teams ist meist nicht so intensiv, als dass ein Stürmer aufgrund eines schwächeren ersten Kontakts stets direkt den Ball verlieren würde.