Sechs-Tore-Krimi im Old Firm! Ex-Schalker bewahrt Rangers in der Nachspielzeit vor Heimpleite gegen Celtic

Kein Sieger im Old Firm: Der frühere Schalker Rabbi Matondo hat dem schottischen Rekordmeister Rangers in der 439. Auflage des traditionsreichen Glasgower Stadtderbys einen Punkt gerettet. Der Offensivspieler traf beim wilden 3:3 (0:2) gegen Celtic mit einem Traumtor aus 16 Metern in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich der Rangers.

Beim insgesamt 103. Unentschieden im Duell der beiden Traditionsklubs brachten Daizen Maeda (1.), Matt O'Riley (33., Handelfmeter nach Videobeweis) und Adam Idah (88.) die Celtics zweimal in Führung. Die Rangers waren zunächst dank James Tavernier (55., Foulelfmeter nach Videobeweis) und Abdallah Sima (86.) zurückgekommen, ehe Matondo kurz vor Schluss den Rückstand erneut egalisierte. In der Tabelle der schottischen Premiership bleibt es im Titelrennen auch nach dem 32. Spieltag eng: Celtic liegt mit 75 Punkten an der Spitze einen Zähler vor den Rangers, die aber noch ein Nachholspiel auszutragen haben.

