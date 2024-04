Spießrutenlauf in Frankreich! Emiliano Martínez fliegt trotz zweier Gelber Karten nicht vom Platz – und wird wieder zum Elfmeterhelden

© getty

Das Spiel in Lille endete erneut in einem Drama und wieder spielte Martínez eine Hauptrolle: Zunächst wurde er bereits in der 39. Minute wegen Zeitspiels verwarnt. "Wir lagen zu dem Zeitpunkt hinten, ich habe keine Ahnung, was der Schiedsrichter von mir wollte", meinte der Schlussmann dazu später. Mit den Fans legte er sich unter anderem an, indem er mehrfach demonstrativ seinen Zeigefinger vor die Lippen legte.

Die Partie endete mit 2:1 für die Hausherren, Matty Cash netzte drei Minuten vor Schluss für die Gäste. So ging es wie im WM-Finale ebenfalls in die Verlängerung und anschließend ins Elfmeterschießen.

Hier sah Martínez erneut die Gelbe Karte, weil er die ohnehin geladenen Fans mit Gesten weiter anstachelte. Martínez aber erklärte seine Handbewegungen Richtung Seite damit, dass kein Ball dagewesen sei und er dem Balljungen zugewunken habe.

Nach besagter zweiter Gelben Karte profitierte er von einer Regeländerung vor dieser Saison, die besagt, dass Verwarnungen vor dem Elfmeterschießen gestrichen werden. So flog er also nicht mit der Ampelkarte vom Platz und konnte tatsächlich zum Sieggaranten werden: Er parierte die Versuche von Nabil Bentaleb sowie Benjamin André und führte sein Team mit einem 4:3-Sieg in das Halbfinale.