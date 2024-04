Bruder von Karim Benzema beschwert sich während Niederlage über Trainer von Al-Ittihad: "Fußball muss respektiert werden"

Anfang des Jahres gab es Gerüchte, dass Benzema Al-Ittihad bald schon wieder verlassen könnte. Der Franzose sei unzufrieden und habe zudem eine kaputte Beziehung zum Trainer, hieß es damals.

In der Liga steht Benzema mit Al-Ittihad derzeit auf dem vierten Platz. In 28 Einsätzen kommt der Franzose, der ein Gehalt von rund 200 Millionen Euro pro Jahr erhalten soll, auf 13 Tore und acht Vorlagen. Am 20. April steht ein Auswärtsspiel bei Al Hazem an.