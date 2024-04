Skandal in Saudi-Arabien: Spieler von Al-Ittihad nach Super-Cup-Niederlage mit Peitsche geschlagen

Al-Ittihad hatte das Endspiel gegen Tabellenführer Al-Hilal mit 1:4 verloren. Der marokkanische Stürmer Abderrazak Hamdallah, der das zwischenzeitliche 1:1 erzielt hatte, ist auf einem Video dabei zu sehen, wie er nach der Partie auf einen Fan auf der Tribüne zugeht und sich über dessen Verhalten beschwert.

In der Folge eskaliert die Situation: Zunächst spritzt Hamdallah den Fan mit seiner Wasserflasche nass, bevor dieser eine Peitsche hervorzieht und damit zweimal auf den rund zwei Meter entfernten Spieler einschlägt.

Der wütende Spieler muss anschließend von Sicherheitskräften zurückgehalten werden, mehrere Teamkollegen kommen hinzu. Der Fan wird zunächst von anderen Anhängern weggeführt, bevor mehrere Ordner hinzukommen. Auf dem Video sieht es so aus, als würden er und Hamdallah in dieser Zeit weitere Worte wechseln.

Welche Folgen die üble Szene in Saudi-Arabien haben wird, ist noch nicht bekannt.

Am kommenden Samstag trifft Al-Ittihad in der Liga auswärts auf Al Hazm. Am 30. April kommt es im Halbfinale des King Cup of Champions zum Wiedersehen mit Al-Hilal.