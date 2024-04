"Kein Klub kann mich umstimmen": Klare Ansage von Roberto De Zerbi an den FC Bayern München und den FC Liverpool

In einem Gespräch mit dem italienischen Sender Bobo TV stellte De Zerbi klar, dass seine unmittelbare Zukunft in England liegt. Der italienische Trainer feiert mit Brighton große Erfolge. In seiner ersten Saison hatte er die Seagulls direkt in einen internationalen Wettbewerb geführt.

Zuvor hatte De Zerbi erklärt, dass er mit einer Vertragsverlängerung in Brighton zögere. Er wolle sicher sein, dass die Ambitionen und Pläne des Vereins mit seinen eigenen übereinstimmen. Der Italiener hat nun jedoch überraschend seine Loyalität zu Brighton bekräftigt und erklärt, dass ihn aktuell kein Verein dazu verleiten kann, die Premier League zu verlassen. Er ist bereit, seinen bis 2026 laufenden Vertrag zu erfüllen.

"Ich fühle mich wohl in England, in der Premier League und ich habe nicht die Absicht, zu gehen. Es gibt keinen Klub, der mich umstimmen kann, ich habe mich verpflichtet. Ich bin gerne bei Brighton und mag die Atmosphäre im Stadion. Außerdem habe ich in England die Möglichkeit, meine Sprach- und Fußballkenntnisse zu verbessern", sagte De Zerbi.

Trotz der Spekulationen um seine Zukunft konzentriert sich De Zerbi auf Brighton. Am Samstag (16 Uhr) gastiert sein Klub beim FC Burnley.