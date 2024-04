Bradley Barcola gibt zu: Wollte Barcelonas Ronald Araújo die Rote Karte in der Champions League anhängen

© getty

Barcola sorgte nicht nur dafür, dass Araújo vom Platz flog, sondern er bereitete auch den Ausgleichstreffer von Ousmane Dembélé vor. Kylian Mbappé gelangen zwar gegen Barça auch zwei Tore, aber Barcola war aus Sicht der Pariser der entscheidende Mann, der sie ins Halbfinale brachte, in dem es nun gegen Borussia Dortmund geht.

Barcola stammt aus der Jugend von Olympique Lyon. Im vergangenen Sommer wechselte er für eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. In der Ligue 1 kommt Barcola in 25 Duellen auf zwei Tore und sechs Vorlagen. Immerhin 18-mal durfte der Neuzugang für das Team von Trainer Luis Enrique von Anfang an auflaufen. Aktuell steht Barcola auch im Kader der U23-Nationalmannschaft Frankreichs, die im Sommer beim Olympia-Turnier in Paris antreten wird.

Der 21-jährige Barcola spielt im Team von Trainer Luis Enrique in dieser Saison eine wichtige Rolle. Am Samstag kann PSG mit einem Sieg gegen Le Havre den Gewinn des nächsten Meistertitels perfekt machen.