Xavi erklärt Barça-Wende: "Geht nicht um Ego oder Geld"

Barça-Präsident Joan Laporta zeigte sich erleichtert über die Kehrtwende der Klub-Ikone. "Es ist eine großartige Nachricht, dass Xavi bleibt", sagte er. "Unsere Mannschaft, die sich festigt mit sehr jungen Spielern, braucht diese Stabilität."

Barcelona läuft in der laufenden Saison den Erwartungen hinterher. In der Liga liegt der Titelverteidiger mit den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen elf Punkte hinter Real Madrid, die Meisterschaft ist verloren. Im Pokal scheiterte Barça im Viertelfinale an Athletic Club, in der Champions League ebenfalls in der Runde der letzten Acht an Paris Saint-Germain.