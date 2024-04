"Welcher Verteidiger hat eine bessere Saison?": Mesut Özil nennt Real Madrids Antonio Rüdiger als besten Abwehrspieler

© getty

Rüdiger absolvierte in der laufenden Spielzeit 39 Einsätze für Real. Dabei erzielte er zwei Tore und lieferte zwei Assists. Am Mittwochabend verwandelte der 31-Jährige in besagtem Spiel gegen City den entscheidenden Versuch im Elfmeterschießen und brachte die Spanier damit ins Halbfinale gegen den FC Bayern.

Kroos über Rüdiger: "Er gibt der Mannschaft sehr, sehr viel"

Lob kassierte Rüdiger anschließend auch von Mitspieler Toni Kroos. Er sagte bei DAZN: "Er gibt der Mannschaft sehr, sehr viel, das hat er heute einmal mehr bewiesen. (…) Ich glaube, in solchen Spielen wird Haaland auch nicht oft ausgewechselt. Dass das geschehen ist, ist ein großer Verdienst von Antonio."

Am Wochenende steigt für Rüdiger und seine Mitspieler der Clásico. Das Aufeinandertreffen mit dem Erzrivalen FC Barcelona steht am Sonntagabend um 21 Uhr im Santiago Bernabéu an.