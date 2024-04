Mesut Özil angeblich nun am englischen Drittligisten Wrexham beteiligt

© Getty Images

Die Red Dragons aus Wrexham sind in der laufenden Saison zum zweiten Mal in Folge aufgestiegen. Von der National League haben sie es nun in die drittklassige League One geschafft. In der Doku-Serie "Welcome to Wrexham" wird alles rund um den Klub der beiden Hollywood-Stars gezeigt - und laut Variety ist das Investment in Mexiko von Reynolds und McElhenney getätigt worden, weil das Duo mit diesem Deal Potenzial für weiteren Streaming-Erfolg der Serie sieht.

Mesut Özil bestritt 92 Länderspiele für Deutschland und wurde mit dem DFB-Team 2014 Weltmeister. 2022 beendete er seine Karriere, die ihn vom FC Schalke 04 über Werder Bremen zu Real Madrid und zum FC Arsenal geführt hatte. Seine Karriere ließ er dann in der Türkei bei Fenerbahce und Basaksehir ausklingen.