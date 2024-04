Mario Gomez über Körpertransformation von Mesut Özil verblüfft: "Ein kleiner Cristiano Ronaldo"

"Zunächst mal ist es bewundernswert, wie er das durchzieht. Ich bin aber jemand, der an die goldene Mitte glaubt, da ich die Ausschläge in beide Richtungen erlebt habe und weiß, dass das Extreme oft zu nichts Gutem führt. Ich weiß nicht, was seine Mission dahinter ist", erklärte Gomez im Bild-Podcast "Phrasenmäher".

Der einstige Teamkollege von Özil ergänzte: "Es sieht schon etwas krass aus und wäre nicht meins – aber darum geht es ja auch nicht. Wenn man aus einer Karriere rauskommt, in der man jahrelang viel Zuspruch und Lob bekam, sucht man natürlich nach etwas, was einen erfüllt. Mesut scheint das jetzt im Gym gefunden zu haben. Er hat ja auch mit Ronaldo zusammengespielt und denkt vielleicht: Jetzt habe ich Zeit, ein kleiner Cristiano zu werden.“

Ronaldo hätte einer "ganzen Generation einen Krassen Mehrwert" gegeben, erklärte Gomez: "Er führt allen tagtäglich vor, wie hart man arbeiten muss, um so einen Körper zu haben, und die jungen Spieler peitschen ihm alle hinterher. Die trinken alle keinen Alkohol mehr, sind alle in ihrer Freizeit im Gym, haben alle einen privaten Physiotherapeuten, trinken alle viermal gefiltertes Wasser. Die Hingabe und die Professionalität für den Job ist heute viel größer, und das hat viel mit Cristiano zu tun. Selbst Lionel Messi ist auf dem Weg, ein Ronaldo zu werden. Auch er hängt plötzlich im Gym rum, weil er weiß – hey, der Typ ist drei Jahre älter und immer noch topfit, ich muss jetzt mal Gas geben! Das ist die Power, die Social Media haben kann.“

Özil gibt regelmäßige Updates von seinen Besuchen im Fitnessstudio. Sein ehemaliger Teamkollege Ronaldo (2010 bis 2013) zeigte sich ebenfalls beeindruckt. Er kommentierte einen Social-Media-Post mit den Worten "nicht schlecht".

Während Özil seine Karriere längst beendet hat, steht Ronaldo auch noch mit 39 Jahren auf dem Platz. Derzeit steht der Portugiese bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag.