FC Liverpool vs. Crystal Palace heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

In der Premier League stehen am heutigen Sonntag, 14. April, drei Partien des 33. Spieltags auf dem Programm. In einer hat der FC Liverpool das Team von Crystal Palace zu Gast. Angepfiffen wird dieses Spiel um 15 Uhr im Anfield Stadium.

Der Kampf um die Meisterschaft spitzt sich in der Premier League immer mehr zu. Mit dem FC Arsenal (71 Punkte), dem FC Liverpool (71) und Manchester City (70) liegen nach dem 32. Spieltag drei Mannschaften eng zusammen an der Tabellenspitze. Ausrutscher darf sich kein Meisterschaftsanwärter nicht mehr erlauben. Für die Reds zählt deshalb heute gegen Crystal Palace nur ein Sieg.

Am Donnerstag kassierte Liverpool im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo eine 0:3-Heimpleite. Reds-Trainer Jürgen Klopp muss sein Team für das heutige Spiel gegen Crystal Palace, das noch gegen den Abstieg kämpft, aufrichten.