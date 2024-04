Dinamo Zagreb will Luka Modric per Zeitungs-Anzeige von Rückkehr überzeugen: "Es ergibt allen Sinn der Welt"

Dinamo buchte am Samstag eine ganze Seite in der spanischen Sportzeitung Marca. Dort prangte dann ein Trikot Dinamos mit der Nummer '10', darunter der Name Modric und auf spanisch und kroatisch der Hashtag "Es ergibt allen Sinn der Welt".

Die öffentlichkeitswirksame Kampagne für eine Rückkehr Modrics zu seinem Ex-Verein befeuerte Zagreb dazu mit einem Video bei X. Auf dem offiziellen Account des Klubs ist ein Video zu sehen, in dem jemand in der heutigen Ausgabe der Marca blättert und auf der entsprechenden Seite stoppt. Der Text dazu lautet "Buenos días" mit einem blauen Herz-Emoji.