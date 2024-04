"Das war der Wahnsinn": Tottenhams Kapitän Ben Davies über den Spieler, der "wie Jude Bellingham" hätte sein können

"Dele war unglaublich, als er auftauchte", erinnerte sich Davies. "Er war ein junger Bursche aus Milton Keynes und wurde ins Training der ersten Mannschaft gesteckt, und er hat einfach drauflos gespielt, voller Unbekümmertheit." Ich glaube, am Anfang haben sich das Management und der Trainerstab gefragt: 'Was macht der Junge denn da?'"

Alli habe eine ganz besondere Furchtlosigkeit gezeigt, Namen oder Gegner seien dem damaligen Teenager egal gewesen. Davies schilderte: "In der Vorbereitung haben wir gegen Real Madrid gespielt, und von da an war es die 'Dele Show'. Er war ein Junge, für den es keinen Unterschied im Niveau der Gegner gab. So kann ich es wohl am besten beschreiben. Was er in der dritten Liga gemacht hat, hat er auch gegen Modric, Kroos und diese anderen Jungs versucht. Es war irrelevant, gegen wen er spielte. Er hatte das Selbstvertrauen."

Alli schaffte bei den Spurs auf Anhieb den Sprung in die Stammelf und wurde englischer Nationalspieler. Unter anderem soll sich damals auch Real um den Edeltechniker bemüht haben. "Als er in dieser Saison seinen Durchbruch schaffte und Tore am Fließband schoss, war das der Wahnsinn", so Davies. "Für ihn gab es keine Grenzen. Er hätte damals ein ähnlicher Spieler sein können wie heute Jude Bellingham."