Jürgen Klopp: Das Ende beim FC Liverpool aus drei Perspektiven

Ein Titel zum Abschied würde der Ära, die Klopp in England geprägt hat, den letzten Feinschliff geben. Wenngleich er diesen für seinen eigenen Status nicht mehr braucht. In Liverpool wird Klopp als einer der Größten der langen und traditionsreichen Klubgeschichte eingehen. Als er das Amt am 8. Oktober 2015 übernahm, stand Liverpool auf dem zehnten Platz in der Premier League. Die glorreichen Zeiten, sie waren lange vorbei.

Dementsprechend lang war auch der Weg für ihn. Doch Klopp führte die Reds aus dem Niemandsland zurück an die Spitze Europas, als er 2019 die Champions League gewann, Klub-Weltmeister wurde und den Supercup holte. Ein Jahr später folgte der Premier-League-Titel.

"Es ist nicht wichtig, was die Leute über dich denken, wenn du kommst", sagte Klopp einst: "Es ist wichtig, was sie von dir denken, wenn du gehst." In Liverpool, da gibt es keine zwei Meinungen, wird man ihn auf das höchste Podest hieven, das gefunden wird.

Jürgen Klopp: Stationen als Trainer