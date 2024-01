Trotz schlechter Form und Star-Abgang: Steven Gerrard verlängert überraschend bis 2027 bei Al-Ettifaq

Laut The Athletic hat Steven Gerrard einer Vertragsverlängerung beim Al-Ettifaq FC zugestimmt, die ihn bis 2027 an den saudischen Verein bindet. Trotz der schlechten Form von Gerrards Klub steht der Vorstand hinter dem ehemaligen englischen Nationalspieler und hat ihm versprochen, neue Spieler zu verpflichten, um die Saison noch zum Guten zu wenden.

Gerrard kam im Juli 2023 zu Al-Ettifaq, nachdem er bei Aston Villa im Oktober 2022 entlassen wurde. Seit seinem Wechsel hat das Team große Konstanz-Probleme gezeigt. Die Mannschaft aus Dammam ist seit acht Spielen sieglos und liegt mit nur 25 Punkten aus 19 Spielen auf dem achten Platz. Außerdem wird der bevorstehende Abgang von Jordan Henderson das Mittelfeld schwächen. Da die SPL jedoch wegen des laufenden Asien-Cups pausiert, hat Gerrard genügend Zeit, um einen Ersatz für den erfahrenen Mittelfeldspieler zu finden.

Vor seiner Zeit bei Aston Villa war Gerrard drei Jahre lang erfolgreich bei den Rangers tätig, die er in der Saison 2020/21 zum Titel in der schottischen Premier League führte. Lange wurde berichtet, dass Gerrard sich unsicher bezüglich des Postens in Saudi-Arabien sein soll, bevor er schließlich bei Al-Ettifaq unterschrieb.

Henderson soll bereits nach Amsterdam geflogen sein, um sich bei Ajax dem obligatorischen Medizincheck zu unterziehen. Gerrard ist jedoch weiterhin in Dammam, um einen Plan für die Wende zu entwerfen, wenn seine Mannschaft beim Restart der SPL am 15. Februar gegen Al-Khaleej antritt.