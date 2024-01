Thibaut Courtois gegen Sieg von Lionel Messi und Kylian Mbappé bei Wahl zum Weltfußballer: "Erling Haaland hat die Auszeichnung am meisten verdient"

Erling Haaland "verdient" die Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres bei FIFA The Best laut Real Madrids Torhüter Thibaut Coutois mehr als Lionel Messi und Kylian Mbappé.

Der Preis wird am 15. Januar in London vergeben. Courtois, der zum besten Keeper des Jahres gewählt werden könnte, erklärte, warum er für Haaland stimmen würde.

"Es ist immer toll, gegen sie zu spielen. In der Champions League konnte ich zum Beispiel Haaland aus dem Spiel nehmen, und seine Teamkollegen haben dann alle Tore geschossen. Mbappé und Messi sind beide fantastische Spieler, aber ich denke, dass Haaland die Auszeichnung am meisten verdient hat, weil er die Champions League, die englische Premier League und den FA Cup gewonnen und sehr viele Tore erzielt hat", wird der Belgier auf der offiziellen Seite der FIFA zitiert: "Für mich hat er es verdient, obwohl die anderen beiden auch viele Tore geschossen haben. Wir müssen einfach abwarten."

Mbappé werden ohnehin nur Außenseiterchancen ausgerechnet. Alles deutet auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Haaland und Messi hin.

Courtois beantwortete zudem die Frage, wer bislang sein härtester Gegenspieler war. "Ich hatte das Glück, mit vielen großartigen Spielern zusammenzuspielen, und ich kann nicht nur einen nennen. Ich habe gegen Cristiano [Ronaldo], Messi, Haaland, Mbappe gespielt", erklärte Real Madrids Nummer eins: "Es gibt so viele große Namen, die man aufzählen könnte, aber es liegt nicht an mir, sie zu nennen. Ich hatte einfach das Glück, gegen einige der größten Namen des Fußballs zu spielen, was an sich schon etwas Besonderes ist."

Courtois arbeitet sich derzeit an seinem Comeback. Nach einer im August erlittenen Kreuzbandverletzung unterzog er sich einer Operation und musste die gesamte Spielzeit 2023/24 aus dem Krankenbett verfolgen. Hinter einer Teilnahme an der Europameisterschaft steht noch ein großes Fragezeichen.