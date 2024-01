Warum Claudio Echeverri der nächste Superstar von Manchester City werden könnte

© getty/GOAL

Wie geht es weiter bei Claudio Echeverri?

Die Fans von Manchester City können es kaum erwarten, Echeverri in Aktion zu sehen. Aber laut The Guardian könnte er bis Ende 2024 auf Leihbasis bei River bleiben.

Es wird zwar erwartet, dass Echeverri einen langfristigen Vertrag in England unterschreibt. City hat es aber nicht eilig, ihn ins Rampenlicht zu rücken - und könnte ähnlich vorgehen wie schon erfolgreich bei Julian Alvarez praktiziert.

Echeverri hat sich indes ehrgeizige neue Ziele gesetzt. "Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, in der ersten Mannschaft von River zu debütieren, und das habe ich jetzt geschafft", sagte er der FIFA-Webseite. "Als nächstes will ich es in die A-Nationalmannschaft schaffen. Das ist mein Traum."

Wenn sich Echeverri nun in der Startelf von River etablieren kann, ist eine zeitnahe erste Berufung in die argentinische A-Nationalmannschaft nicht ausgeschlossen. Immerhin debütierte Messi bereits 2005 als 18-Jähriger für die Albiceleste und im vergangenen Sommer machte es Alejandro Garnacho von Manchester United der Barcelona-Legende in einem Freundschaftsspiel gegen Australien nach.

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni wird sich nicht scheuen, Echeverri einen Einsatz zu geben, und vielleicht strebt der Jungstar sogar insgeheim einen Platz im Kader für die Copa America 2024 an. Was auch immer passiert, die nächsten zwölf Monate werden für Echeverri entscheidend sein, wenn er sich auf eine neue Herausforderung in der Premier League vorbereitet.

River-Jugendscout Luis Pereira betonte kürzlich in einem Interview mit Radio la Red, dass "El Diablito", wie Echeverri genannt wird, kein Limit habe. Und es wird faszinierend zu beobachten sein, wie weit er unter der Leitung von Pep Guardiola kommen kann, wenn er sich tatsächlich für einen Wechsel zu City entscheidet.

Echeverri ist vielleicht nicht Messi, aber er könnte das Aushängeschild der neuen Generation werden und dazu beitragen, dass Argentinien, der Weltmeister von 2022, auch in den kommenden Jahren die Mannschaft bleibt, die es zu schlagen gilt.