Eklat in Saudi-Arabien: Schweigeminute für Franz Beckenbauer niedergepfiffen

Fußball in Saudi-Arabien: Eklat vor türkischem Supercup

Probleme gab es in Saudi-Arabien auch Ende Dezember, als der türkische Supercup erstmals in Riad ausgetragen werden sollte. Die Partie zwischen Galatasaray und Fenerbahce wurde kurzfristig abgesagt. Beide Istanbuler Klubs weigerten sich, zu der Partie anzutreten. Der Grund: Saudi-Arabien soll den Mannschaften verboten haben, Banner oder Plakate mit dem Bild des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, zu tragen.

Die italienischen Supercup-Teilnehmer SSC Neapel und AC Florenz sollen derweil bei Italiens Fußballverband eine Verlegung des ebenfalls in Saudi-Arabien geplanten Wettbewerbs in die Heimat gefordert haben. Nach Androhung hoher Strafen findet das Mini-Turnier, an dem ansonsten noch Inter Mailand und Lazio Rom teilnehmen, nun aber doch wie geplant vom 18. bis zum 22. Januar in Riad statt.