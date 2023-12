Starke "Spanier" und ein Nationalspieler auf dem Abstellgleis: So läuft es für die deutschen Legionäre in den internationalen Top-Ligen

© getty

Yann Bisseck (Inter Mailand)

Bisseck wagte vergangenen Sommer den großen Sprung von Aarhus aus Dänemark zu Inter, dem Champions-League-Finalisten der Vorsaison.

Eine dementsprechend lange Anlaufzeit benötigte der 23-jährige Abwehrspieler, ehe er zu längeren Einsätzen kam. Erstes Highlight war ein Assist beim 3:3 in der Champions League bei Benfica Ende November.

Zuletzt stand Bisseck in der Serie A nun dreimal in Folge über die vollen 90 Minuten in Inters Dreierkette auf dem Rasen - inklusive Führungstor beim 2:0-Sieg gegen Lecce am Tag vor Heiligabend.

Note: 3,5