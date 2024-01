Berater von Bayern-Flirt Radu Dragusin liebäugelt schon mit nächsten Top-Klub: "Sehe ihn bei Real Madrid"

Radu Dragusin steht kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur, nachdem er ein Angebot vom FC Bayern München abgelehnt hatte - da spricht sein Berater Florin Manea schon über einen Abgang von den Spurs. Der Innenverteidiger solle eines Tages zu Real Madrid gehen.

"Wir sind erst am Anfang des Weges. Wir wollen, dass er zu den besten Mannschaften der Welt kommt. Wir waren nah dran, Bayern ist einer der größten Vereine", erklärte der Agent beim rumänischen Sender Digi Sport. "Aber sein Traum ist Real oder Barcelona. Wenn er 23 oder 24 Jahre alt wäre und mehr Erfahrung hätte, hätte er sich vielleicht für Bayern entschieden, aber wir haben viele Dinge berücksichtigt: sein Alter und die Konkurrenz. In drei oder vier Jahren sehe ich ihn bei Real Madrid".

Während Dragusin zu den Spurs kommt, geht Djed Spence in die entgegengesetzte Richtung zum CFC Genua.

Dragusin war maßgeblich daran beteiligt, dass der italienische Klub aus der Serie B in die erste Liga aufgestiegen ist, indem er in der Abwehr für Ordnung sorgte und vier Tore erzielte.

Weil Tottenham kurz vor der Verpflichtung des 21-Jährigen steht, lassen sie auch Eric Dier ziehen. Der Engländer wird aller Voraussicht nach alsbald beim FC Bayern München unterschreiben.

Dragusin könnte am Sonntag im Old Trafford gegen Manchester United sein Debüt in der Premier League geben.