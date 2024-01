Liverpool und Jürgen Klopp können froh sein, wenn PSG-Star Kylian Mbappé zu Real Madrid geht

Geht Kylian Mbappé also nun endlich zu Real Madrid? Oder doch nicht? Was bedeutet das für den FC Liverpool? Bemühen sich die Reds eigentlich ernsthaft um den Starstürmer von PSG? Fragen über Fragen und sie beschäftigen die Fans mindestens so lange, wie die Zukunft Mbappés ungeklärt ist.

Reds-Teammanager Jürgen Klopp wollte Mbappé schon einmal verpflichten, damals spielte dieser noch in Monaco. Mbappé kehrte jedoch in seine Heimatstadt Paris zurück und schloss sich 2017 PSG an. Im selben Sommer holte Liverpool Mohamed Salah von der Roma, was sich als einer der besten Transfers der Klub-Geschichte erwies.

Der Ägypter hat gerade die 200-Tore-Marke für die Reds geknackt und ist immer noch in Top-Form. Allerdings ist er auch schon 31 Jahre alt - und das Interesse aus Saudi-Arabien an ihm ist groß. Salah am Ende der Saison für eine exorbitante Summe zu verkaufen, ergäbe sehr viel Sinn, wenn ein passender Nachfolger in Liverpool gefunden werden könnte. Mbappé ist verständlicherweise der Traum-Ersatz in den Augen vieler Reds-Fans. Denn wer sonst könnte auf Liverpools Flügel solche Top-Leistungen wie Salah zeigen?

Angeblich hat Mbappé aber schon Real Madrid sein Ja-Wort gegeben. Er wird, so behaupten es einige Medien, im Sommer, wenn sein Vertrag bei PSG ausläuft, in die spanische Hauptstadt wechseln. Das wurde zuletzt als großer Rückschlag für Liverpool dargestellt, aber eigentlich wäre es eher ein Segen für die Reds.