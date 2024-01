Kritik an Mohamed Salahs Abreise vom Afrika Cup: "Hätte auch mit einem Bein bei der Mannschaft bleiben sollen"

Salah absolvierte bislang 96 Länderspiele für Ägypten und markierte darin 54 Treffer. Der 31-Jährige Liverpool-Star führt aktuell die Torjägerliste der Premier League mit 14 Treffern gemeinsam mit Erling Haaland (Manchester City) an.

Während Salah also in England an seiner Genesung arbeitet, hat sich Ägypten beim Afrika Cup mit drei Remis in drei Spielen in die K.o.-Runde gezittert. Der Gegner im Achtelfinale am Sonntag für den Finalisten der letzten Endrunde steht noch nicht fest.

"Wir haben Vertrauen in alle Spieler, die da sind. Sie müssen um den Titel kämpfen", so Hassan.