Abfuhr oder Hoffnung für die Super League? EuGH-Urteil fällt am Donnerstag

Super League: Das Urteil wurde bereits mehrfach vertagt

Das eigentlich schon für das Frühjahr angedachte Urteil wurde mehrfach vertagt. In Maciej Szpunar ist mittlerweile auch ein anderer Generalanwalt mit dem Fall betraut, der laut Reichert durchaus auf einen "systemischen Interessenkonflikt" der UEFA hinweise. Die Treiber der Super League haben ihre ursprünglichen Pläne längst überarbeitet, nachdem das Projekt im April 2021 nach einem europaweiten Aufschrei und großem Druck der Verbände krachend gescheitert war.

Statt in einer geschlossenen Liga sollen 60 bis 80 Klubs in mehreren Spielklassen mit Auf- und Abstieg antreten, statt dauerhafter Mitglieder sei ein offener Zugang über die nationalen Ligen angedacht. Zudem solle es mindestens 400 Millionen Euro an Solidarzahlungen für nicht-teilnehmende Vereine geben. Man wisse aus Gesprächen, "dass das vielen Klubs lieber wäre als ein einmaliges Champion-League-Feuerwerk mit unkalkulierbarer Doppelbelastung", berichtete Reichert im kicker.

UEFA, FIFA und viele nationale Verbände sehen das naturgemäß anders. Die Europäische Fußball-Union fühlte sich durch den Schlussantrag des Generalanwalts schonmal in ihrer "zentralen Aufgabe" unterstützt, "den europäischen Fußball zu regeln, die Pyramide zu schützen und das Spiel in ganz Europa zu entwickeln." DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft ebenfalls, "dass die Richter am EuGH der Empfehlung des Generalanwalts folgen".

Das Urteil werde allerdings ohnehin "erst einmal nicht dazu führen, dass es eine Befriedung zwischen UEFA und Super League gibt: Nach dem Urteil ist vor dem nächsten Streit", mutmaßte Sport- und Kartellrechtsexperte Martin Stopper in der Sport Bild. Egal in welche Richtung das Urteil in Sitzungssaal III am Donnerstag ausfällt, das letzte Wort in Sachen Super League dürfte längst nicht gesprochen sein.