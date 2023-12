Neymar: Party-Kreuzfahrt mit über 4000 Gästen und 30 Konzerten statt Reha

Der aktuell verletzte brasilianische Superstar Neymar hat mitten während seiner Reha eine dreitägige Party-Kreuzfahrt mit über 4000 Gästen veranstaltet. Die Tour fand unter dem Namen "Ney (em Alto) Mar" (Neymar auf hoher See) vom 26. bis zum 29. Dezember vor der Küste Brasiliens statt.

Auf der offiziellen Website, die mit einem Foto von Neymar in Kapitäns-Outfit aufmacht, ist von "drei Tagen und drei Nächten voller Verwegenheit und Freude" die Rede, "in denen alles gefeiert wird, was unser Ney außerhalb der vier Linien am meisten liebt".

Geboten wurden unter anderem 30 verschiedene Konzerte. Teilnehmer mussten je nach Kategorie 1000 bis 6000 Euro zahlen, um einen Platz auf dem 330 Meter langen Schiff zu bekommen.

Neymar wechselte im Sommer für 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. Verletzungsbedingt absolvierte der 31-jährige Stürmer bisher erst fünf Pflichtspiele für seinen neuen Klub.

Seit Oktober fehlt er wegen eines Kreuzbandrisses. Mit seinem Comeback wird erst im August gerechnet, die Copa America im Sommer dürfte er verpassen.