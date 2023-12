"He is fucking dead!": Wie ein deutscher Torhüter für einen englischen Fünftligisten dreimal sein Leben ließ

Freitag, 26. Dezember 2003, in der 500.000-Einwohner-Stadt Bradford in der englischen Grafschaft West Yorkshire. Im Horsfall Community Stadium steigt an diesem Nachmittag die Partie zwischen Bradford Park Avenue und Harrogate Town.

Regen, matschiger Rasen, fünfte Liga, Kick and Rush - nichts für Feinschmecker. Trotzdem haben sich an diesem Feiertag rund 500 Fans im 3.500 Zuschauer fassenden Stadion an der Halifax Road eingefunden. Mittendrin im Getümmel: Lutz Pfannenstiel.

Der deutsche Torhüter, damals 30 Jahre alt, ist DER Weltenbummler unter den Profifußballern. England, Malaysia, Südafrika, Singapur, Finnland, Neuseeland, Norwegen, Kanada, Albanien, Armenien, Brasilien und Namibia - die Abenteuerlust des Mannes aus dem bayrischen Zwiesel kennt keine Grenzen.

Im Dezember 2003 steht Pfannenstiel bereits zum zweiten Mal in seiner Laufbahn bei Bradford Park Avenue unter Vertrag. Diesmal überbrückt der Keeper die spielfreie Zeit in Neuseeland, um anschließend zu seinem "Lieblingsverein" Dunedin Technical zurückzukehren.