Teamkollege von Inter Miami schwärmt von besonderer Geste von Lionel Messi: "Bedeutete die Welt für mich"

Ian Fray, Defensivspieler von Inter Miami, hat betont, dass Lionel Messis fußballerische Qualität bei weitem nicht das Einzige ist, was seinen berühmten Teamkollegen ausmacht.

"Das sollten die Leute wirklich über Messi wissen. Die kleinen Dinge, die er so macht", sagte Fray bei Fox Sports und führte aus: "Natürlich weiß die ganze Welt, welch ein Spieler er ist und welche Dinge er mit dem Ball anstellen kann. Aber er versteht auch, dass es noch um mehr als das geht. Und es ist offensichtlich, dass ihm seine Teamkollegen wirklich wichtig sind."

Als Messi Ende Juli dieses Jahres im Leagues Cup gegen Cruz Azul sein Debüt für Miami feierte, stand Fray in der Startelf. Allerdings zog er sich dabei einen Kreuzbandriss zu und musste nach 30 Minuten ausgewechselt werden.

Lionel Messi schrieb Ian Fray nach seinem Traum-Debüt für Inter Miami

Messi indes kam erst in der 54. Minute als Joker in die Partie, sorgte später mit einem spektakulären Tor in der Nachspielzeit für den 2:1-Sieg Miamis. Und obwohl er nicht gemeinsam mit Fray auf dem Platz gestanden hatte, schickte der 36-jährige Argentinier seinem nun 21-jährigen neuen Mannschaftskameraden nach dem Spiel eine Nachricht.

"Als er das machte und sich in diesem wunderbaren Moment die Zeit nahm, an mich zu denken, bedeutete das die Welt für mich. Und das tut es immer noch", sagte Fray. "Ich saß da und dachte nur: 'Dieser Typ muss das nicht machen'. Aber er hat es für mich getan. Er hat es getan, weil er ist, wer er ist. Ich sah sein Interview auf Social Media, aber ich spreche kein spanisch. Über Google Translate fand ich dann aber heraus, was er gesagt hatte. Und dann sah ich das Foto von ihm und den anderen Jungs, wie sie in der Kabine mein Trikot hoch hielten. Danach konnte ich nicht mehr weinen."

Messi war vergangenen Sommer von Paris Saint-Germain nach Miami gewechselt, hat in den USA einen Vertrag bis Ende 2025 unterschrieben. Bislang hat der Weltmeister 14 Pflichtspiele für seinen neuen Verein absolviert, dabei gelangen ihm elf Tore.

Fray indes hat bislang ebenfalls 14 Einsätze für Miamis erste Mannschaft bestritten. Sein Vertrag beim Messi-Klub ist noch bis Ende 2024 datiert.