"Wir sind begeistert": Inter Miami schnappt sich den nächsten Ex-Star vom FC Barcelona

Gemeinsam wurden sie mit dem FC Barcelona Champions-League-Sieger und gewannen fünfmal die spanische Meisterschaft, nun sind Luis Suárez und Lionel Messi bei Inter Miami wieder vereint. Der Klub aus der nordamerikanischen MLS gab am Freitag die Verpflichtung des Uruguayers Suarez bekannt. Der 36 Jahre alte Stürmer erhält einen Vertrag bis Ende 2024, Medienberichten zufolge soll dieser die Option auf eine weitere Saison beinhalten.

Bei Miami trifft Suarez nicht nur auf den argentinischen Weltmeister Messi, sondern auch auf Jordi Alba und Sergio Busquets, mit denen er bereits höchst erfolgreich in Barcelona zusammenspielte.

"Ich bin sehr froh und aufgeregt, diese neue Herausforderung mit Inter Miami anzugehen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen", sagte Suárez, der zuletzt bei Grêmio Porto Alegre in Brasilien gespielt hatte: "Ich bin optimistisch, dass wir gemeinsam unsere großen Ziele erreichen können."

Suarez, mit 68 Treffern in 138 Länderspielen Uruguays Rekord-Torschütze, spielte in seiner Karriere über 125 Millionen Euro Ablösen ein. Seine erfolgreichsten Jahre hatte er zwischen 2014 und 2020 in Barcelona.

"Wir sind begeistert, einen Spieler wie Luis mit seiner großen Qualität und Leidenschaft verpflichtet zu haben", sagte Inter-Miteigentümer David Beckham: "Er stößt zu einem Team, das die nächsten Generationen inspirieren wird."