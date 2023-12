Ein Deutscher ist dabei! José Mourinho stellt seine Top-11 zusammen

Startrainer José Mourinho von der Roma hat eine Top-11 der von ihm einst trainierten Spieler zusammengestellt. Der Portugiese, der unter anderem erfolgreich bei Chelsea, Inter Mailand und Real Madrid arbeitete, verzichtete dabei auf den heutigen Bayern-Star Harry Kane, den er er bei Tottenham Hotspur unter seinen Fittichen hatte.

Auch Spieler des englischen Rekordmeisters Manchester United sucht man in Mourinhos Auswahl vergeblich.

Im "The Obi One Podcast" wählte The Special One eine Elf, die von Spielern Chelseas und Reals dominiert wird: Das Tor hütet der langjährige Blues-Keeper Petr Chech. Davor verteidigen dessen Ex-Kameraden John Terry, Ricardo Carvalho und William Gallas sowie Inter Mailands Legende Javier Zanetti.

Im Mittelfeld findet sich mit dem einstigen Real-Regisseur Mesut Özil ein Deutscher wieder. An seiner Seite in der zentrale: Frank Lampard und Claude Makélélé.

Den Sturm bilden der fünfmalige Ballon-d'Or-Sieger Cristiano Ronaldo, Didier Drogba und Eden Hazard.

Ein Spieler seines aktuellen Arbeitgebers Roma ist also nicht in Mourinhos Elf zu finden. Mit den Giallorossi trifft er nach dem 3:0 in der Europa League am Donnerstagabend gegen Sherrif Tiraspol am Wochenende auswärts auf den FC Bologna. Anpfiff des Spiels in der Serie A ist am Sonntag um 18 Uhr.