"Du bist mein Idol!": Cristiano Ronaldo überrascht Marcelo-Sohn mit Weihnachtsgeschenk

Cristiano Ronaldo hat dem Sohn von Marcelo, seinem ehemaligen Teamkollegen bei Real Madrid, mit einem Geschenk zu Weihnachten eine große Freude gemacht.

CR7, der jetzt beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag steht, spielte zwischen 2009 und 2018 neun Jahre lang mit Marcelo bei Real zusammen. Die beiden feierten gemeinsam beachtliche Erfolge: zwei LaLiga-Titel, vier Champions-League-Titel und drei Triumphe bei der FIFA-Klub-WM - und Ronaldo wurde zum erfolgreichsten Torschützen aller Zeiten bei den Blancos.

Ronaldo und Marcelo hatten in Madrid ein gutes Verhältnis auf und abseits des Platzes, man sah das Duo oft auf dem Trainingsplatz scherzen, aber CR7 entschied sich dann für eine neue Herausforderung, als er Spanien verließ und zum Serie-A-Riesen Juventus ging.

Marcelo-Sohn zu CR7: "Ich liebe dich"

Er ist aber offensichtlich in Kontakt mit Marcelo geblieben, der in seiner Heimat Brasilien beim Copa-Libertadores-Sieger Fluminense spielt, denn ein einzigartiges Geschenk hat den Weg aus Saudi-Arabien nach Südamerika gefunden. Marcelos Sohn war der strahlende Empfänger des Päckchens. Der Junge postete in den sozialen Medien, nachdem er ein signiertes Al-Nassr-Trikot des fünffachen Ballon-d'Or-Gewinners ausgepackt hatte: "Vielen Dank, Cris. Ich liebe dich. Du bist mein Idol @cristiano"

Es gab das Gerücht, dass Marcelo Ronaldo nach Saudi-Arabien folgen würde, nachdem er seine kurze Zeit bei Olympiacos in Griechenland im Februar 2023 beendet hatte, aber er kehrte stattdessen in sein Heimatland zurück: "Wir haben schon vor einiger Zeit darüber gesprochen. Ich hatte einige Angebote, nicht nur dorthin zu gehen [Al-Nassr], sondern auch hierhin [Brasilien], zu meinen Wurzeln, zurückzukehren. Irgendetwas sagte mir, dass ich zurückkehren musste", sagte Marcelo damals.