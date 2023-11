Korb für Lionel Messi: Ivan Rakitic will nicht nach Miami

Ivan Rakitic hat Gerüchte um einen Wechsel zu Inter Miami in die MLS dementiert. Der ehemalige kroatische Nationalspieler strebt nach eigenen Angaben einen Verbleib beim FC Sevilla an.

Bei Instagram antwortete der 35-Jährige von seinem offiziellen Account auf die Frage: "Rakitic zu Inter Miami?" Er schrieb dabei von sich in der dritten Person und meinte: "Es könnte passieren, aber ich denke, er wird hierbleiben. Es soll eine mündliche Einigung wegen einer Vertragsverlängerung um zwei Jahre geben. Lasst uns schauen, was passiert, aber hoffentlich bleibt unser Kroate."

Rakitic, der von 2007 bis 2011 für den FC Schalke spielte, absolvierte gerade sein zweites Engagement in Sevilla. 2020 kehrte er vom FC Barcelona zurück, dort hatte er fünf Jahre lang an der Seite des heutigen Miami-Stars Lionel Messi gespielt. Mit Jordi Alba und Sergio Busquets kicken mittlerweile zwei weitere Ex-Barca-Stars für Inter und mit Luis Suárez (Grêmio) könnte der nächste bald folgen.

Rakitic' Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Er hat in der Vergangenheit bereits betont, dass er am liebsten bis zum Ende seiner Laufbahn für Sevilla spielen möchte: "Ich denke über nichts anderes nach, als hier zu spielen. Es gibt keinen besseren Ort als Sevilla. Ich kann nicht sagen, dass ich als Sevillano und Sevilla-Fan geboren bin. Aber ich kann sagen, dass ich als einer sterben werde. Ich will noch viele Jahre hier bleiben."

Rakitic ist auch im fortgeschrittenen Fußballeralter Stammkraft der Andalusier. Er absolvierte in dieser Saison 16 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem Vize-Weltmeister von 2018 zwei Tore und drei Assists.