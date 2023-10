"Waren jeden Abend da": Cristiano Ronaldo lebte von McDonald's-Resten

Cristiano Ronaldo und Fabio Paim, sein ehemaliger Teamkollege in der Jugend von Sporting in Lissabon, sind zu Beginn ihrer Karrieren regelmäßig am späten Abend zu McDonald's gegangen, um dort die übrig gebliebenen Hamburger umsonst zu essen. Das erzählte Paim dem englischen Boulevard-Blatt The Sun.

“Als wir bei Sporting gespielt haben, haben wir im Stadion in der Jugendabteilung gewohnt. Abends sind wir immer zu McDonald's gegangen, um uns die Burger zu besorgen, die keiner mehr wollte, die nicht mehr verkauft werden konnten", sagte Paim. "Wir waren jeden Abend da wegen den Burgern", fügte er hinzu.

Ronaldo startete seine Weltkarriere bei Sporting und lief unter anderem für Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin auf. Paim hingegen, obgleich er sich für noch talentierter als CR7 hielt, hatte weniger Erfolg: Er wechselte oft die unterklassigen Klubs und beendete 2021 seine Karriere nach einem Engagement in Polen.