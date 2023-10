"Traum gelebt": Eden Hazard beendet aktive Karriere

Eden Hazard (32) beendet seine Profilaufbahn. Das teilte der ehemalige Mittelfeldstar des FC Chelsea und von Real Madrid am Dienstag in einem Statement auf Instagram mit. Hazard war seit seinem vorzeitigen Abschied von Real in diesem Sommer ohne Klub.

Hazard schrieb unter anderem: "Man muss auf sich selbst hören und zum richtigen Zeitpunkt aufhören. Nach 16 Jahren und mehr als 700 Spielen habe ich beschlossen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden. Ich habe meinen Traum gelebt, ich habe auf vielen Plätzen der Welt gespielt und Spaß gehabt."

"Während meiner Karriere hatte ich das Glück, großartige Manager, Trainer und Mannschaftskameraden kennenzulernen - ich danke allen für diese großartige Zeit, ich werde euch alle vermissen", so der Ex-Angreifer, der seinen Ex-Klubs und der Nationalmannschaft ausdrücklich dankte.

Hazard verließ seine Heimat früh und wechselte 2005 von Union Tubize-Braine in die Jugend von OSC Lille. Dort schaffte er seinen Durchbruch und heuerte 2012 für 35 Millionen Euro Ablöse beim FC Chelsea an. 2019 folgte sein 115-Millionen-Transfer zu Real, wo er die hohen Erwartungen aber nie erfüllte. Vor wenigen Monaten wurde Hazards Vertrag vorzeitig aufgelöst.

Während seiner Laufbahn erzielte der trickreiche Rechtsaußen für seine Verein 167 Tore und lieferte 157 Assists. Dazu kommen noch 33 Treffer für die belgische Nationalelf. Hazard gewann mehrere große Titel, darunter die Champions League sowie jeweils zweimal die Europa League, die Premier League und LaLiga.