"Anders als alle anderen, die wir je hatten": Gedion Zelalem war ein Supertalent beim DFB und bei Arsenal - heute spielt er in der 2. niederländischen Liga

Gedion Zelalem schien einst für die Weltspitze bestimmt. Auf dem Weg dorthin ging für den ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler jedoch eine Menge schief.

Was ist also aus Gedion Zelalem geworden, dem einstigen Toptalent und künftigen Arsenal-Star, der damals als der nächste Cesc Fàbregas gehandelt wurde?

Zelalem war damals gerade 17 Jahre alt und ein aufstrebender Star der Arsenal-Akademie. Er stand im Mittelpunkt eines Nationen-Tauziehens zwischen Äthiopien, Deutschland und den Vereinigten Staaten. An diesem Tag gab es in der Red Bull Arena Schilder, die ihn aufforderten, sich für die US-Nationalmannschaft zu entscheiden. Auch der DFB wollte ihn für seine U-Auswahlteams.

Sommer 2014. Die New York Red Bulls empfingen in einem Testspiel den FC Arsenal, es sollte Thierry Henrys letztes Spiel werden. Der Franzose erhielt naturgemäß den lautesten Applaus von den Fans. Abgesehen von Henry hieß der Spieler, der die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog, Gedion Zelalem. Ein Talent, das vielen auch aus dem FIFA-Karrieremodus bekannt sein dürfte.

In dieser Zeit entdeckte ihn der ehemalige Arsenal-Außenverteidiger und damalige Scout Daniel Karbassiyoon, der die Gunners davon überzeugte, dem jungen Amerikaner eine Chance zu geben und ihm ein Probetraining anzubieten. Daraus wurde schnell der feste Verbleib in London.

Der in Berlin als Sohn äthiopischer Eltern geborene Zelalem erlernte das Fußballspielen in Deutschland und spielte schon in jungen Jahren in der Nachwuchsabteilung von Hertha BSC. 2006, im Alter von neun Jahren, kam er mit seinem Vater dann in die USA, nachdem seine Mutter im Jahr zuvor verstorben war. Er zog in die Region von Washington und etablierte sich schnell als aufsteigender Stern.

Der Franzose führte aus: "Er ist ein potenzieller Nationalspieler, ganz sicher. Aber in den nächsten zwei oder drei Jahren wird er zeigen müssen, dass er die mentalen Qualitäten hat, um dieses Potenzial auszuschöpfen. Das ist es, was für ihn jetzt auf dem Spiel steht. Wenn er körperlich wächst - er ist ja schlank - und seine Mentalität weiterentwickelt, hat er das Potenzial, ein Top-Profi zu werden."

Zu diesem Zeitpunkt begannen die Vergleiche. Die Erwartungen an den jungen Mittelfeldspieler, der als der nächste Fàbregas gehandelt wurde, waren hoch. "Er ist ein Spieler mit einem guten Auge und einer guten Technik. Dazu ist er sehr beweglich", sagte Wenger 2014 gegenüber Sports Illustrated . "Er will den Ball immer zurückerobern. Er ist also die Art von Spieler, die für die Vereinigten Staaten von Nutzen sein könnte. Er ist in gewisser Weise der Spielertyp, der den USA bei der Weltmeisterschaft gefehlt hat."

Zelalem spielte zunächst in der U17-Auswahl Arsenals, wechselte aber schon im April 2013 zur U21, obwohl er erst 16 Jahre alt war. Im Juli 2013 trainierte Zelalem dann sogar mit den Profis auf der Asienreise, was angesichts seiner mangelnden Erfahrung überraschend war.

Diese Möglichkeit eröffnete sich jedoch 2014, als bestätigt wurde, dass sein Vater beabsichtigte, die US-Staatsbürgerschaft zu beantragen, die aufgrund des Child Citizenship Act von 2000 auch für seinen Sohn gelten würde. Im Sommer 2014, an jenem Tag in der Red Bull Arena, hielt sich Zelalem jedoch bedeckt: "Im Moment versuche ich nur, in die erste Mannschaft von Arsenal zu kommen", sagte er. "Es sind beides großartige Länder. Die USA sind auf dem Vormarsch. Deutschland ist bereits ein großartiges Land. Für welches Land ich mich auch entscheide, es wird eine gute Wahl sein."

Nach zwei Einsätzen für Arsenal in den Jahren zuvor wurde Zelalem 2015/16 an die Rangers ausgeliehen, da die Gunners mehr Körperlichkeit in seinem Spiel sehen wollten. Im Jahr darauf wechselte er zu VVV Venlo in die Niederlande, wo er im Offensivbereich reifen konnte. Zwischenzeitlich wurde er auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Zelalem war ein aufsteigender Stern, und die Welt schaute zu.

Im Jahr 2015 wurde Zelalems Status schließlich bestätigt, als er trotz seines Alters von nur 18 Jahren mit der U20-Nationalmannschaft an der U20-Weltmeisterschaft 2015 teilnahm. In dem damaligen Sommer bestritt er fünf Spiele, die USA kamen bis ins Viertelfinale. "Gedion ist einfach der technisch versierteste Spieler, den ich je in der Jugendnationalmannschaft hatte", sagte der ehemalige U20-Nationaltrainer Tab Ramos. "Er ist sehr gut am Ball und kann sich aus Schwierigkeiten befreien. Ich habe damals jemanden gesehen, der wirklich etwas Besonderes war und anders als alle anderen, die wir je hatten."

Am 22. Mai riss sich Zelalem im ersten US-Spiel gegen Ecuador (3:3) in der 34. Minute das Kreuzband. Damit war das Turnier für Zelalem beendet und ein langer Weg der Genesung begann.

2017 sollte Zelalem seine zweite U20-Weltmeisterschaft spielen. In jenem Sommer stand er an der Spitze eines US-Teams, zu dem auch die künftigen WM-Teilnehmer Tyler Adams, Cameron Carter-Vickers, Josh Sargent und Luca de la Torre gehören sollten. Doch leider war das Turnier für Zelalem zu Ende, bevor es begonnen hatte.

Danach landete Zelalem bei New York City FC. In seiner ersten Saison erhielt er nur einen einzigen MLS-Einsatz. 2021 und 2022 lief das einstige Supertalent 20-mal auf, ohne jedoch sonderlich zu begeistern.

Zelalem verbrachte die nächsten vier Spielzeiten in den USA. Der Mittelfeldspieler kam in der ersten Saison neunmal zum Einsatz. Doch Sporting KC entschied sich schließlich, seinen Vertrag nach der Saison 2019 nicht zu verlängern.

Der Zeitpunkt, an dem sich Zelalems Karriere zum Schlechten wendete, lässt sich genau bestimmen: der Tag, an dem sein Kreuzband riss. Damals wurde er noch von einigen großen europäischen Vereinen gescoutet. Auch wenn er nie bei Arsenal spielen würde, schien es so, als ob Zelalem für große Dinge bestimmt war.

© imago images

Gedion Zelalem: Hoffnung für die Zukunft

Dennoch ist dies kein Nachruf auf Zelalems Karriere. Nein, der Mittelfeldspieler ist immer noch auf dem Weg in den Profifußball. In den letzten Jahren hat er endlich das gefunden, was ihm all die Jahre gefehlt hatte: Er blieb verletzungsfrei und fand einen Verein, der auf ihn zählt.

Am Deadline Day des Wintertransferfensters 2023, dem 31. Januar, unterschrieb Zelalem bei Den Bosch in der zweiten niederländischen Liga, wo er inzwischen so etwas wie ein Stammspieler ist.

"Wir wollten die Auswahl im Mittelfeld ein wenig vertiefen. Gedion ist ein Spieler, der Qualität und Erfahrung in mehreren Bereichen mitbringt", sagte der technische Direktor des Vereins, Yousuf Sajjad, ein ehemaliger Arsenal-Scout. "Gedion hat bereits in den Niederlanden gespielt, als er in jungen Jahren von Arsenal ausgeliehen wurde. Seitdem hat er sich als Mensch und als Spieler weiterentwickelt."

Der 26-jährige Zelalem könnte in dieser Saison zum zweiten Mal in seiner Karriere die Marke von 1.000 Spielminuten überschreiten, nachdem er in der Eerste Divisie bereits in allen neun Spielen des Vereins zum Einsatz kam. Am 4. Oktober bestätigte der Verein, dass die Option auf eine Vertragsverlängerung mit Zelalem bereits gezogen wurde und er somit bis 2025 an den Verein gebunden ist.

Es mag nicht so gelaufen sein, wie viele erwartet hatten, denn Zelalem spielte am Ende weder für Arsenal noch für Deutschland oder die USA. Aber er versucht es weiterhin und scheint endlich an einem Ort zu sein, an dem er seine Karriere nach all den Jahren wieder aufbauen kann.