FC Cordoba bestätigt Tod des vermissten Jugendspielers Alvaro Prieto

Der seit Donnerstag vermisste Jugendspieler des spanischen Drittligisten FC Cordoba Alvaro Prieto ist tot zwischen zwei Eisenbahn-Waggons aufgefunden worden. Das bestätigten die Polizei und sein Klub am Montag-Mittag.

Prietos letzter bekannter Aufenthaltsort am Donnerstagmorgen war der Bahnhof Santa Justa in Sevilla, wo er auf Sicherheitskameras zu sehen war. Der 18-Jährige soll sich auf der Heimreise nach Cordoba von einer Party-Nacht in Sevilla befunden haben.

Der FC Cordoba hatte über die sozialen Netzwerke und beim Drittligaspiel gegen Merida AD am Samstag auf das Verschwinden aufmerksam gemacht. Vor Anpfiff des Spiels hielten beide Mannschaften ein Plakat hoch, auf dem um Unterstützung bei der Suche nach Prieto gebeten wurde. Nach Bekanntwerden seines Todes veröffentlichten der FC Cordoba und viele weitere Klubs und Spieler Trauerbekundungen.