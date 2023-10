"Mit einer Mafia und der Scheiß-Kohle!" Die dubiosesten Vergaben beim Ballon d'Or

Die größte individuelle Auszeichnung im Fußball sollte immer an den besten Spieler des jeweiligen Jahres gehen. Aber das ist nicht immer der Fall.

Allerdings gab es einige Jahre, in denen Messi Glück hatte, dass er den Ballon d'Or in Empfang nehmen durfte. Darüber hinaus gab es weitere fragwürdige Entscheidungen - und auch kompletten Blödsinn - bei der Preisvergabe.

Die Barcelona-Legende, der jetzt in der MLS bei Inter Miami spielt, hat die Ballon-d'Or-Wahl zusammen mit seinem Dauerrivalen Cristiano Ronaldo fast 15 Jahre lang dominiert und am Montag im Theatre du Chatelet in Paris höchstwahrscheinlich seinen achten und letzten Goldenen Ball erhalten.

Da half kein Tor-Rekord in der Premier League, kein Triple mit City: Erling Haaland wurde nicht Weltmeister so wie Lionel Messi. Der Argentinier krönte seine lange Karriere mit dem WM-Gewinn in Katar und durfte wohl ausschließlich deshalb den Goldenen Ball, den achten seiner Karriere, in Empfang nehmen. Haaland ging leer aus, obwohl er das deutlich bessere Jahr im Vergleich zum Argentinier gespielt hatte.

Erling Haaland wurde mit Manchester City in seiner ersten Saison in England Meister, gewann den FA-Cup im Finale gegen Manchester United und triumphierte in der Champions League gegen Inter Mailand. Es war der langersehnte Königsklassen-Titel für die Cityzens. Mit 52 Treffern in 53 Spielen war der Norweger der überragende Mann in der Truppe von Trainer Pep Guardiola - und doch ging er beim Ballon d'Or 2023 leer aus.

Am Ende musste sich Lewandowski mit dem erstmals vergebenen "Gerd Müller Award" als bester Stürmer des Jahres begnügen, was sich bis heute für ihn wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen muss.

Nun musste er endlich den Goldenen Ball erhalten, der ihm im Vorjahr noch verwehrt worden war - und er sammelte am Ende auch satte 580 Stimmen. Leider lag er damit immer noch 33 Stimmen hinter Messi, der in seiner Siegesrede zu seinem Rivalen sagte: "Jeder weiß und wir sind uns einig, dass Du letztes Jahr gewonnen hast. Ich denke, France Football sollte Dir den Ballon d'Or 2020 verleihen. Du hast ihn verdient und solltest ihn zu Hause haben."

"Die Entscheidung wird von Journalisten getroffen, und die sehen es nun mal so", sagte Klopp. "Ich sehe es ein wenig anders und viele andere Leute auch. Ich kann mich nicht an eine bessere Saison eines Abwehrspielers erinnern."

Van Dijk stand in der Saison 2018/19 in allen 50 Spielen der Reds in der Premier League und in Europa in der Startelf und konnte sogar zehn Torbeteiligungen verbuchen. Es wurde überall damit gerechnet, dass er der vierte Verteidiger wird, der den Ballon d'Or gewinnt, aber Lionel Messi holte am Ende sieben Stimmen mehr als der Niederländer.

Der Umbau unter Trainer Jürgen Klopp nahm an der Anfield Road erst richtig Fahrt auf, als Liverpool Virgil van Dijk für 85 Millionen Euro holte. Der ehemalige Southampton-Spieler etablierte sich schnell als bester Innenverteidiger der Premier League - und die Reds holten in seiner Debütsaison unglaubliche 97 Punkte und doch nicht den Meistertitel.

Eigentlich hätte eher Ronaldo seinen sechsten Goldenen Ball erhalten müssen, als dass er an dessen Real-Kollegen ging. Denn CR7 hatte in ebenso vielen Spielen 44 Tore erzielt, davon 15 in der Champions League. Der Portugiese machte seinen Frust nicht öffentlich, aber seine Schwester meldete sich in den sozialen Medien zu Wort, um die Entscheidung mit einem legendären Wutausbruch zu kritisieren.

Thomas Müller, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger liefen bei den Bayern zur Hochform auf, doch Ribéry war der eigentliche Architekt des Erfolgs: Der Franzose steuerte 34 Tore in allen Wettbewerben bei. Ribérys Schnelligkeit und Cleverness am Ball verschafften dem FC Bayern in den engen Spielen die entscheidenden Vorteile - und am Ende holte er jeden Titel, den man holen konnte. Nur bei der Wahl zum Ballon d'Or landete er dann dennoch hinter Ronaldo und Messi.

Unter Jupp Heynckes holten die Bayern 2012/13 als erster deutscher Verein überhaupt das Triple und fügten dem Erzrivalen Borussia Dortmund, der damals von Jürgen Klopp trainiert wurde, gleich dreifaches Leid zu. 25 Punkte Vorsprung auf den BVB hatte die Heynckes-Truppe am Ende in der Bundesliga, das DFB-Pokal-Finale gewann sie mit 2:1 und auch das hart umkämpfte Champions-League-Endspiel ging mit diesem Ergebnis an den FCB.

Erstaunlicherweise landeten auch Xavi und Andres Iniesta bei der Wahl zum Ballon d'Or vor Sneijder, was Inter-Präsident Massimo Moratti wütend machte. "Ich finde das sehr unfair", sagte er auf der offiziellen Inter-Website. "Sneijder hatte ein phänomenales Jahr, hat alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Es ist unfair, dass der Preis an jemanden vergeben wird, der zwar ein großartiger Spieler ist, aber nicht das ganze Jahr über das gleiche Leistungsniveau hatte."

Mit Sneijder in der Hauptrolle zogen die Niederlande ins Finale der WM 2010 ein, das sie erst in der Verlängerung gegen Spanien verloren. Der Mann aus der Ajax-Jugend wurde WM-Torschützenkönig und erhielt in Südafrika viermal die Auszeichnung als "Man of the Match".

Messi gewann seinen zweiten Ballon d'Or nach einer weiteren erfolgreichen Saison 2009/10 für Barcelona, in der er 47 Tore und 12 Assists verbuchte. Barça gewann auch die Meisterschaft in LaLiga und die FIFA Klub-WM, wurde aber auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Champions League von José Mourinhos Inter gestoppt.

© getty

Deco (2004)

Der ukrainische Stürmer Andriy Shevchenko trug sich 2004 in die Liste der Ballon-d'Or-Gewinner ein, nachdem er der AC Mailand mit 36 Toren in allen Wettbewerben zum Titel in der Serie A und in der Suppercoppa Italiana verholfen hatte. Shevchenko war in jenem Jahr sicherlich einer der besten Mittelstürmer der Welt, aber er erhielt erstaunlicherweise mehr Stimmen als drei Spieler, die in dem Jahr besser als er waren: Deco, Ronaldinho und Thierry Henry.

Ronaldinho erlebte eine hervorragende Debütsaison beim FC Barcelona, die er mit 28 Toren krönte Er wurde von der FIFA zum Weltfußballer des Jahres gewählt, obwohl die Spanier keinen Titel holen konnten. Arsenal-Stürmer Henry sicherte sich in der Saison 2003/04 mit 46 Toren den Goldenen Schuh und war maßgeblich an der historischen Premier-League-Saison der Gunners beteiligt, in der sie ungeschlagen Meister wurden.

Beide hatten berechtigte Ansprüche auf Shevchenkos Ballon d'Or, aber Deco hatte den einen wirklichen Grund, sich nach dem Triple-Gewinn José Mourinhos FC Porto zu ärgern. Der kleine Zauberer schoss neun Tore und leistete unglaubliche 25 Vorlagen für die Portugiesen und wurde beim Sieg im CL-Finale gegen Monaco zum Mann des Spiels gewählt. Deco wurde auch zum UEFA-Klubfußballer des Jahres gewählt, seine Leistungen brachten ihm schließlich einen Wechsel für viel Geld nach Barcelona ein.

Dank seiner Ballbehandlung und seines außergewöhnlichen Passspiels war es eine Freude, ihm zuzuschauen. Seine Leistungen in einer Außenseiter-Mannschaft wie Porto, der in der CL keine Chance eingeräumt worden war, hätten eigentlich mit dem Ballon d'Or belohnt werden müssen.