Slowakei vs. Portugal heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Portugal spielt heute in der EM-Qualifikation auswärts gegen die Slowakei. SPOX verrät Euch, wo die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Heute reist die portugiesische Nationalmannschaft rund um Superstar Cristiano Ronaldo nach Slowakei an und erhofft sich, dort die nächsten drei Punkte in der EM-Quali einzufahren und einen wichtigen Schritt in Richtung Gruppensieg und Einzug in die Gruppenphase der Euro 2024 in Deutschland zu machen.

Die Portugiesen wurden bislang in ihrer Gruppe J noch kaum gefordert. Ein Torverhältnis von 14:0 spricht Bände. Die Gegner: Luxemburg, Bosnien-Herzegowina, Liechtenstein und Island. Und auch die Slowaken standen bisher in der Defensive kompakt, kassierten erst einen Gegentreffer und gewannen bis auf ein torloses Remis gegen Luxemburg jedes ihrer Quali-Spiele.

Slowakei vs. Portugal heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV

Das Spiel wird leider nicht im Free-TV übertragen. Und auch keiner der üblichen Pay-TV-Sender bietet die Begegnung heute live an.

Slowakei vs. Portugal heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Livestream

Doch keine Sorge: Ihr werdet trotzdem mit Fußball versorgt. DAZN überträgt die Begegnung Slowakei vs. Portugal der Gruppe J via Livestream. Der Anpfiff erfolgt heute um 20.45 Uhr. Auf OneFootball könnt Ihr alternativ die Partie zwischen Georgien und Spanien ebenfalls schauen.

Slowakei vs. Portugal heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

Wenn Ihr keine wichtige Szene des Spiels verpassen wollt, seid ihr bei uns genau richtig! SPOX bietet einen Liveticker der Begegnung an.

Hier entlang zum Liveticker.

Slowakei vs. Portugal heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Wettbewerb: EM-Quali

EM-Quali Begegnung: Slowakei vs. Portugal

Slowakei vs. Portugal Datum: 8. September 2023

8. September 2023 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadion Tehelne pole (Bratislava)

Stadion Tehelne pole (Bratislava) Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Livestream: DAZN, OneFootball

Slowakei vs. Portugal heute live, Übertragung: Die Gruppe J im Überblick