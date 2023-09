Portugal vs. Luxemburg heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die portugiesische Auswahl trifft heute in der EM-Qualifikation auf Luxemburg. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Auch am heutigen Montag (11. September) stehen im Rahmen der EM-Qualifikation einige Partien an. Unter anderem kriegt es Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo in der Gruppe J mit Luxemburg zu tun. Das Duell wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im Estadio Do Algarve in Faro (Portugal) ausgetragen. Im Hinspiel konnten sich die Portugiesen mit 6:0 durchsetzen.

Der Europameister von 2016 führt die Gruppe zudem auch komfortabel mit 15 Punkten aus fünf Spielen an. Der Abstand zur Slowakei und Luxemburg beträgt bereits jeweils fünf Zähler.

Portugal vs. Luxemburg heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Free-TV und Livestream

Anders als die meisten Spiele der EM-Qualifikation wird zu Portugal vs. Luxemburg heute eine Übertragung im Free-TV angeboten. Darum kümmert sich NITRO, ein Spartensender von RTL. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung mit einer Vorberichterstattung zum Spiel, analog dazu wird bei RTL+ auch ein kostenpflichtiger Livestream zur Verfügung gestellt.

Damit hört es noch nicht auf, weitere Anbieter, die die Begegnung zeigen, sind DAZN und OneFooball - beide Optionen sind mit Kosten verbunden. Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, genauer gesagt ein Unlimited- oder Super-Sports-Paket. Damit könnt Ihr ab 20.45 Uhr live mit dabei sein, wenn Ronaldo und Co. den zweiten Sieg gegen Luxemburg im Visier haben. Mit DAZN World werden EM-Quali-Spiele jedoch nicht freigeschaltet.

Bei OneFooball hingegen reicht eine einmalige Zahlung für die Übertragung aus. Eine längere Bindung inklusive Abo-Zahlungen ist nicht notwendig.

Portugal vs. Luxemburg heute live, Übertragung: EM-Qualifikation im Liveticker

SPOX bietet zum Spiel einen ausführlichen Liveticker an. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen in Portugal geschieht.

Hier geht es zum Liveticker des EM-Qualifikationsspiels zwischen Portugal und Luxemburg.

