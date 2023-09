Paris Saint Germain: Verlässt Ousmane Dembélé PSG im Winter schon wieder Richtung Premier League?

Um Ousmane Dembélé gibt es nach dessen schwachem Start bei PSG wieder Spekulationen. Der Mirror schreibt, dass die Premier-League-Vereine FC Arsenal, Tottenham Hotspur und West Ham United die Situation des 26-Jährigen genau verfolgen. Denkbar sei demnach eine Leihe im Januar, die für alle Parteien eine zufriedenstellende Lösung darstellen könnte.

Dembélé enttäuscht in den ersten Spielen für Paris Saint-Germain die Erwartungen. In den ersten fünf Spielen lieferte der 26 Jahre alte Angreifer noch keinen Scorerpunkt.

Dembélé landete über die Stationen Stade Rennes, BVB und FC Barcelona in Paris. Frankreichs Meister zahlte in diesem Sommer eine Ablöse von 50 Millionen Euro für den Rechtsaußen an die Blaugrana. Dembélés Vertrag läuft bis 2028.

Am Sonntagabend empfangen Dembélé und PSG den Erzrivalen Olympique Marseille im Parc des Princes. Mit einem Sieg kann der Titelverteidiger in der Ligue 1 auf den dritten Tabellenplatz klettern.