Inter Mailand: So genial investierte Inter die Ablöse für Zlatan Ibrahimovic

Im Sommer 2009 verkaufte Inter Mailand Zlatan Ibrahimovic für knapp 50 Millionen Euro an den FC Barcelona. Und während der Schwede bei Barca nicht glücklich wurde, reinvestierte Inter das Geld in eine legendäre Truppe. Ein Rückblick.

Für Inter, das in den Jahren davor stets ein saftiges Transferminus erzielt hatte, war das viele Geld aus Barcelona ein Segen. Und die Italiener bewiesen bei der Investition der Ibra-Kohle ein nahezu geniales Händchen.

Viviano wurde für 3,5 Millionen Euro weitergeschoben. Viviano spielte zwei Saisons in Bologna, kehrte dann zurück.

Inters Vorgehen und das Geschäftsmodell mit dem Keeper waren zu der Zeit in Deutschland eher ungewöhnlich. Die Mailänder holten Viviano für 7 Millionen Euro aus Brescia, gingen wenige Tage später aber gleich eine so genannte Co-Eignerschaft mit dem FC Bologna ein.

Deshalb blieb die Ablösesumme mit rund 7 Millionen Euro auch moderat, das Risiko für Inter also überschaubar. Und was soll man sagen? Der Brasilianer wurde auf Anhieb Stammspieler.

Mit dem Wechsel zu Juventus im Sommer 2012 übernahm sich Lucio dann aber ein wenig. Nach nur einem halben Jahr war das Abenteuer in Turin dann auch schon wieder vorbei.

Er zeigte allen Kritikern, wie gut man auch mit Ü30 noch unterwegs sein kann. Lucio hatte drei unglaublich erfolgreiche Jahre in Mailand mit insgesamt acht Titeln.

Mottas fußballerische Eignung für einen Top-Klub stand nie in Zweifel: Im defensiven Mittelfeld gab es seinerzeit nicht viele Bessere. Die Frage war nur: Hält Mottas Knie?

Der Wermutstropfen: Wegen einer Roten Karte im Halbfinale gegen Ex-Klub Barca verpasste Motta das CL-Endspiel gegen die Bayern. Im Winter 2012 war Schluss in Mailand, Motta zog zu PSG.

Sein Körper machte ihm zwar zunächst keinen großen Strich durch die Rechnung, trotzdem fand er nur schleppend in die erste Saison und damit ins Team. Trotzdem stand am Ende das Triple!

Eine wilde Transfer-Posse! Mariga war einer jener afrikanischen Spieler, die im Teenage-Alter nach Skandinavien gingen, um dann in der Premier League zu landen.

Die Zeit in Mailand wurde für Mariga dann zu einem Desaster: In 37 Spielen erzielte er ein Törchen, pendelte zwischen Bank und Tribüne und zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Nach zwei Jahren in Mailand war schon wieder Schluss und Eto'o ging zu Anschi Machatschkala. Der Anfang vom Ende, danach folgten noch sechs weitere Stationen in sieben Jahren.

Der Start in Mailand war fulminant, Eto'o zockte und traf wie er wollte. Dann zogen aber erste dunkle Wolken auf, Eto'o eckte mit Mit- und Gegenspielern an, wurde wegen eines Kopfstoßes gesperrt.

Fast die Hälfte der Ibrahimovic-Kohle floss in den Kauf von Diego Milito. Knapp 30 Millionen Euro legte Inter für den Mittelstürmer auf den Tisch.

Milito blieb fünf Jahre in Mailand, kam in 171 Pflichtspielen auf 104 Scorerpunkte. Dann ging es zurück zu seinem Heimatklub Racing. Das Investment hatte sich für Inter aber mehr als gelohnt.

Milito schoss in der ersten Saison bei Inter alles kurz und klein, kam auf 30 Tore und acht Vorlagen und machte sich mit dem Doppelpack im CL-Finale gegen die Bayern bei den Tifosi unsterblich.

Aber der Niederländer konnte. Mit seinen Zauberfüßen verzückte er das Publikum im Meazza, war in Jose Mourinhos gedrosselten Offensivkonzept der wichtigste Spieler.

Dabei war der Start eher mittelprächtig und auch zahlreiche Verletzungen warfen Sneijder immer wieder zurück. Aber fast immer, wenn Sneijder auf dem Platz stand, wurde es spektakulär.

Umso "tragischer" dann das Ende in Mailand und seiner Karriere: Nach der x-ten Verletzung flüchtete Sneijder nach Istanbul. Der große Zauber war vorbei, am Ende kickte der Niederländer dann noch in Katar.