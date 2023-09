FC Barcelona leiht offenbar João Félix von Atletico Madrid aus

Der FC Barcelona schlägt offenbar bei La-Liga-Konkurrent Atletico Madrid zu. Laut der spanischen Zeitung Marca leihen die Katalanen João Félix aus der spanischen Hauptstadt aus.

Der Portugiese verpasste zuletzt das Training von Atletico, nach Angaben des Klubs aus "persönlichen Gründen". Nun sieht es so aus, als würde Félix Wunsch, zum FC Barcelona zu wechseln, erfüllt werden.

Das ein Wechsel zu den Katalanen sein großer Wunsch ist, daraus machte der 23-Jährige keinen Hehl: "Barcelona war schon immer meine erste Wahl, und ich würde mich gerne Barça anschließen", sagte Félix dem renommierten Transferexperten Fabrizio Romano.

Der 31-fache portugiesische Nationalspieler war in der Rückrunde der vergangenen Saison an den FC Chelsea ausgeliehen, für die Blues traf Félix in 20 Spielen nur viermal. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2027.