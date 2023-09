In der Conference League trifft Eintracht Frankfurt auf den FC Aberdeen. Ihr habt Fragen zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker? Wir liefern die Antworten!

Nachdem Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison in der Champions League antrat, muss der Klub in diesem Jahr in der Conference League ran. Das erste Duell gegen den FC Aberdeen aus Schottland steigt am heutigen Donnerstag, um 18.45 Uhr geht es im Deutsche Bank Park in Frankfurt los.

In der Bundesliga sind die Adler seit vier Spielen ungeschlagen, zuletzt gaben sie gegen den VfL Bochum drei Zähler aus der Hand und trennten sich am Ende 1:1.

Ob die Eintracht in der Conference League mehr rausholen kann? Alle Infos zur Übertragung der Partie gegen den FC Aberdeen im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Eintracht Frankfurt, Conference League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SGE vs. FC Aberdeen im TV und Livestream?

Die schlechten Nachrichten vorweg: die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Aberdeen gibt es leider nicht im Free-TV. Die gute Nachricht ist, dass RTL die Übertragungsrechte hat und zumindest einen Livestream bei RTL+ anbietet.

Los geht es dort heute um 18.10 Uhr, Ihr dürft Euch also auf eine gute halbe Stunde an Vorberichten freuen. Parallel dazu bietet der Dienst auch noch zahlreiche weitere Spiele der Europa League und der Conference League an - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement, das ab 6,99 Euro pro Monat erhältlich ist.

© getty Die Eintracht trifft heute auf den FC Aberdeen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Aberdeen heute live, Übertragung: Conference League im Liveticker

Bei internationalen Spielen mit deutscher Beteiligung müsst Ihr natürlich auch bei SPOX nicht auf dem Trockenen sitzen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Aktion! Dieser wird hier kurz vor Anpfiff zur Verfügung gestellt.

Eintracht Frankfurt, Conference League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt SGE vs. FC Aberdeen im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen

Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen Wettbewerb: UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League Spieltag: 1

1 Datum: 21. September 2023

21. September 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Conference League: Die heutigen Gruppenspiele auf einen Blick