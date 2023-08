MLS-Debüt von Lionel Messi für Inter Miami ist fraglich, Trainer Gerardo Martino warnt vor Müdigkeit

Nach einem fulminanten Start in Miami war erwartet worden, dass Lionel Messi am Samstag im Auswärtsspiel gegen die New York Red Bulls sein Debüt für Miami geben würde. Doch nachdem er seit seinem ersten Spiel im Ligapokal im vergangenen Monat mehr als 650 Minuten absolviert hat, hat sein Trainer eingeräumt, dass der 36-jährige Routinier eine Pause brauchen könnte.

"Wir werden nach dem Training heute Abend eine weitere Einschätzung vornehmen", sagte Inter-Coach Tata Martino auf einer Pressekonferenz am Freitag über Messi. "Es ist unvermeidlich, dass wir ihn an einem Punkt nicht haben. Ich verstehe die Erwartungen, die der Rest der Welt an ihn hat, und das ist unbestreitbar. Aber ich kann nicht auf dieser Grundlage handeln, denn dann würde ich riskieren, etwas falsch zu machen."

Inter Miami: Bekommt Lionel Messi eine Pause?

Da die Eintrittspreise schon in die Höhe geschnellt sind, werden die Fans zweifellos enttäuscht sein, wenn er an diesem Wochenende nicht spielt.

Aber nach einem hektischen Start in Florida, bei dem Messi Miami gegen alle Widerstände zum Triumph im League Cup führte, bevor er ihnen half, sich für das Finale des US Open Cups zu qualifizieren, würde man dem Weltmeister eine Pause gönnen.