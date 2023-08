Lionel Messi jagt schon ersten Rekord bei Inter Miami

Lionel Messi ist nach nur vier Spielen bereits auf bestem Wege, Rekordtorjäger von Inter Miami zu werden. Nach seinem Blitzstart in den USA hat der Argentinier bereits die Top-5 erreicht – und jagt nun mit Gonzalo Higuain einen ehemaligen Teamkollegen.

Lionel Messi hat gegen den FC Dallas im Leagues Cup einen Doppelpack erzielt und Inter Miami so zum Einzug ins Viertelfinale verholfen. Damit erzielte er seine Tore sechs und sieben für den Klub von David Beckham – und kletterte in der ewigen Rekordtorjägerliste von Miami bereits auf den vierten Platz.

Der Weltmeister benötigte dafür lediglich vier Spiele und ist nun gleichauf mit Teamkollege Josef Martinez und den ehemaligen Spielern Lewis Morgan sowie Rodolfo Pizarro. Auf dem ersten Platz steht mit Gonzalo Higuain ein alter Bekannter.

Der Argentinier traf insgesamt 22-mal für Miami. Der Klub wurde im Januar 2018 offiziell gegründet und nahm in der Saison 2020 den Spielbetrieb in der MLS auf. Messi und Inter Miami werden am 11. August im Viertelfinale des Leagues Cup auf den Charlotte FC treffen, der sein Achtelfinale gegen Houston Dynamo Dienstagnacht deutscher Zeit mit 2:1 gewinnen konnte.