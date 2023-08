Manchester City und der FC Sevilla streiten heute um die Trophäe im UEFA Super Cup. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spektakel im Free-TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Die nationalen Meisterschaften in Europa werden häufig mit einem Super Cup eröffnet, auf internationaler Ebene ist das nicht anders. So wird, bevor die Gruppenphase der Champions League und Europa League losgehen kann, erst einmal der UEFA Super Cup bestritten. Am heutigen Mittwoch, den 16. August, ist es so weit, Manchester City, amtierender Champions-League-Sieger, trifft im Stadion Georgios Karaiskakis in der griechischen Stadt Piräus auf die amtierende Nummer eins der Europa League, auf den FC Sevilla. Ab 21 Uhr rollt auf dem Rasen der Ball.

UEFA Super Cup: Wo läuft Manchester City vs. FC Sevilla im Free-TV und Livestream?

Obwohl auch in dieser Saison die Champions League - bis auf das Finale - ausschließlich von Pay-TV-Diensten angeboten wird und auch in der Europa League der Großteil hinter Bezahlschranken liegt, wird zum heutigen Super Cup eine Übertragung im Free-TV angeboten. Die Rolle dafür nimmt Sat.1 ein. Beim Privatsender geht der Fußballabend um 20.15 Uhr los, ehe sich dann dem Geschehen auf dem Rasen gewidmet wird. Folgendes Personal wird dabei eingesetzt:

Experte: Markus Babbel

Markus Babbel Moderation: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Mit dem Gratis-Livestream bei ran.de bietet Sat.1 eine weitere Möglichkeit, live mit dabei zu sein.

Neben Sat.1 ist auch DAZN für die Übertragung des Supercups verantwortlich. Der Streamingdienst, der in dieser Saison den Großteil der Champions-League-Spiele zeigen wird, steigt um 21 Uhr ein und schickt dafür das Duo, bestehend aus Kommentator Max Siebald und Experte Seb Kneißl, ins Rennen.

Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen DAZN und Sat.1, was den heutigen Super Cup betrifft. Und zwar verlangt DAZN für den Zugang zu seinem Angebot ein kostenpflichtiges Abonnement. Um genauer zu sein das Unlimited-Paket, da DAZN Super Sports und DAZN World den Supercup in ihrem Repertoire nicht miteinbeziehen.

UEFA Super Cup: Wo läuft Manchester City vs. FC Sevilla im Free-TV und Livestream WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

UEFA Super Cup: Wo läuft Manchester City vs. FC Sevilla im Free-TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

Zu guter Letzt besteht noch die Möglichkeit, ManCity gegen Sevilla heute im Liveticker zu verfolgen. Den Liveticker stellt SPOX auf seiner Website zur Verfügung.

Hier geht es zum Liveticker des UEFA Super Cups zwischen Manchester City und dem FC Sevilla.

UEFA Super Cup: Wo läuft Manchester City vs. FC Sevilla im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City vs. FC Sevilla

Manchester City vs. FC Sevilla Wettbewerb: UEFA Super Cup

UEFA Super Cup Spielrunde: Finale

Finale Datum: 16. August 2023

16. August 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Georgios Karaiskakis, Piräus

Georgios Karaiskakis, Piräus TV: Sat.1

Livestream: ran.de

Liveticker: SPOX

UEFA Super Cup: Die Sieger der vergangenen Jahre