Transfers und Gerüchte am 25. August: Bayern diskutiert wohl über Sildillia - Draxler in die Premier League?

Das Sommer-Transferfenster ist noch eine Woche geöffnet, immer noch zeichnen sich potenzielle Wechsel ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 25. August.

© getty Boubacar Traoré Laut L'Equipe hat Boubacar Traoré von den Wolverhampton Wanderers das Interesse von Borussia Mönchengladbach geweckt. Demnach steht der 22-jährige defensive Mittelfeldspieler ganz oben auf der Liste der Fohlen. Traoré war 2022 vom FC Metz zu Wolverhampton gekommen, steht beim englischen Erstligisten noch bis 2027 unter Vertrag. Allerdings kam er in den ersten beiden Premier-League-Partien der neuen Saison nicht zum Einsatz.

© getty Kiliann Sildillia Schlägt der FC Bayern München beim SC Freiburg zu? Der deutsche Rekordmeister soll jedenfalls ein Auge auf Kiliann Sildillia geworfen haben. Wie die Bild-Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider" berichten, wurde eine Verpflichtung Sildillias als möglicher Ersatz für Benjamin Pavard bei den Bayern diskutiert. Pavard steht bekanntlich vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Allerdings sei Sildillia bei weitem nicht der einzige Name, den der FCB auf der Suche nach einer Verstärkung für die Abwehr auf dem Zettel habe. Der 21-jährige Franzose besitzt in Freiburg noch einen bis 2026 gültigen Vertrag. Beim Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim kam er zuletzt nur zu einem Kurzeinsatz.

© getty Mohammed Kudus Ajax Amsterdams Offensivspieler Mohammed Kudus wird künftig voraussichtlich für West Ham United auflaufen. Der 23-Jährige bestätigte laut Transferexperte Fabrizio Romano am Donnerstag nach dem 4:1 bei Ludogorets Razgrad in der Europa-League-Qualifikation: "Ja, ich glaube, das war mein letztes Spiel hier bei Ajax. Aber mal sehen, was morgen passiert. Die Gespräche gehen weiter. Wir müssen sehen, ob in den nächsten Tagen eine Einigung erzielt wird." Zuvor hatte unter anderem The Athletic vom bevorstehenden Wechsel Kudus' zu West Ham berichtet.

© imago images Julian Draxler, PSG Julian Draxler Zieht es Julian Draxler in die Premier League? Wie Fabrice Hawkins, Journalist bei RMC Sport, schreibt, hat Crystal Palace Interesse an dem deutschen Offensivspieler von Paris Saint-Germain. Zwischen den beiden Klubs habe es bereits ersten Kontakt gegeben. Zudem sei Draxler, dessen Vertrag in Paris 2024 ausläuft, von der Idee eines Wechsels zu Palace sehr angetan. Der 29-Jährige spielt bei PSG keine Rolle mehr, vergangene Saison war er schon an Benfica verliehen worden. Auch bei den Portugiesen lief es aber nicht wie gewünscht, insgesamt kam Draxler nur auf 18 Pflichtspieleinsätze (zwei Tore).

© getty Folarin Balogun Nach seinem starken Jahr bei Stade Reims darf Folarin Balogun wohl auch künftig in Frankreich auf Torejagd gehen. Wie RMC-Sport-Journalist Fabrice Hawkins schreibt, sind sich der FC Arsenal und die AS Monaco über einen Transfer des 22-jährigen Stürmers einig. Demnach werde Monaco 45 Millionen Euro an Ablöse an die Gunners überweisen. Balogun stammt aus Arsenals Nachwuchs, war vergangene Saison an Reims verliehen worden und hatte mit 21 Ligue-1-Toren auf sich aufmerksam gemacht. Zuletzt war auch der FC Chelsea mit einer Verpflichtung Baloguns in Verbindung gebracht worden.

© imago images Daniel Peretz Der Wechsel von Torhüter Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv zum FC Bayern München steht nun unmittelbar bevor. Der israelische Klub verabschiedete den 23-jährigen Keeper am Donnerstagabend und bestätigte zudem die Einigung mit dem deutschen Rekordmeister. Peretz soll fünf Millionen Euro kosten und einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Vorerst ist er wohl als Nummer zwei hinter Sven Ulreich eingeplant, der in Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer das Bayern-Tor hütet.

© getty Trevoh Chalobah steht offenbar bei RB Leipzig auf der Wunschliste. Trevoh Chalobah Auch Trevoh Chalobah ist beim FC Bayern wohl ein Kandidat für die Verstärkung der Defensive. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg wurde beim FCB über den Innenverteidiger des FC Chelsea diskutiert. Trainer Thomas Tuchel sei ein Fan Chalobahs, den er aus seiner Zeit bei den Blues bestens kennt. Dem Bericht zufolge dürfte ein Transfer aber nur schwer realisierbar sein. Chalobahs Vertrag in London läuft noch bis 2028.

© getty Kaua Santos Bundesligist Eintracht Frankfurt will offenbar das 20 Jahre alte brasilianische Torhüter-Talent Kaua Santos (20) verpflichten. Der 1,96 m große Nachwuchs-Schlussmann von Erstligist CR Flamengo und der U20-Selecao wechselt laut brasilianischen Medien für 1,6 Millionen Euro aus Rio de Janeiro an den Main. Nummer eins bei den Hessen ist Nationaltorhüter Kevin Trapp. Santos hat in Ex-Torhüter Jürgen Schwab den gleichen Berater wie Bayern Münchens Schlussmann Sven Ulreich. Flamengo, für das der Keeper kein einziges Profispiel bestritt, soll 30 Prozent an zukünftigen Transferrechten behalten.

© getty Matteo Guendouzi schließt sich ab sofort Olympique Marseille an. Mattéo Guendouzi Der frühere Hertha-Akteur Mattéo Guendouzi soll vor einem Wechsel nach Italien stehen. Wie der Corriere dello Sport schreibt, hat Lazio Rom eine Einigung mit dem Mittelfeldspieler von Olympique Marseille erzielt. Nun müsse Lazio sich aber noch mit dem französischen Topklub auf eine Ablösesumme einigen. Offenbar haben die Italiener zuletzt 15 Millionen Euro geboten, Marseille fordere noch fünf Millionen mehr.

© getty Andrey Santos Der FC Chelsea verleiht sein Mittelfeld-Talent Andrey Santos wohl innerhalb der Premier League. Wie Sky Sports und Fabrizio Romano berichten, steht eine Leihe des 19-jährigen Brasilianers zu Nottingham Forest kurz bevor. Dort soll Santos ein Jahr lang Spielpraxis sammeln, ehe er 2024 zu Chelsea zurückkehrt. Die Blues hatten Santos Anfang des Jahres für 12,5 Millionen Euro von Vasco da Gama verpflichtet. Sein Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2030.