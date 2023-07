Wird Neymar der nächste Superstar in der MLS? New York City FC wohl interessiert

Nach Lionel Messi könnte Neymar offenbar der nächste Weltstar werden, der in die MLS wechselt. Laut Mundo Deportivo sei Neymar ganz oben auf dem Wunschzettel des New York City FC, der ein Angebot vorbereite.

Der New York City FC hat Neymar offenbar zum obersten Transferziel seines Sommers auserkoren und plant laut Mundo Deportivo ein Angebot für den 31-Jährigen.

PSG will Neymar aufgrund seines enormen Gehalts wohl gerne abgeben und der brasilianische Superstar zeigte sich in der Vergangenheit nicht abgeneigt gegenüber einem Wechsel in die USA. Neymar ging im August 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris. Der Brasilianer wäre die nächste ganz große Attraktion für die US-amerikanische Profiliga, nachdem sich in diesem Sommer bereits Weltmeister Lionel Messi Inter Miami anschloss.

Neymar kam in der vergangenen Saison zwar nur zu 20 Einsätzen in der Ligue 1, ragte dort aber mit 13 Toren und 11 Assists heraus. Insgesamt bestritt er 173 Pflichtspiele für PSG, in denen er 118 Tore erzielte und 77 weitere direkt auflegte.