Transfers und Gerüchte am 25. Juli: Spanier beim FC Bayern im Gespräch - Sadio Mané ohne Saudi-Ambitionen

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 25. Juli.

© getty David Raya Der FC Bayern ist nach wie vor auf der Suche nach einem Backup für Manuel Neuer, da wahrscheinlich nach Alexander Nübel auch Yann Sommer den Verein verlassen wird. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano erfahren haben will, befinden sich die Münchner nun in Gesprächen, um einen Transfer von David Raya auszuloten. Der 27-jährige Spanier steht noch bis 2024 bei Premier-League-Klub FC Brentford unter Vertrag. In der vergangenen Saison absolvierte der Torhüter 39 Pflichtspiele für den Klub aus dem Westen Londons. Bislang soll Brentford interessierte Vereine mit einer Ablöseforderung von 46 Millionen Euro abgeschreckt haben. Ein Betrag, den die Bayern aller Wahrscheinlichkeit nach nicht für einen Ersatzmann ausgeben würden. Zuletzt wurden die Bayern mit dem Marokkaner Yassine Bounou vom FC Sevilla in Verbindung gebracht.

© getty Alexander Nübel Bayern München verleiht seinen Ersatztorwart Alexander Nübel wie erwartet an den VfB Stuttgart. Wie beide Vereine am Dienstag bekanntgaben, wechselt Nübel für eine Saison zu den Schwaben. Die Leihgebühr soll Medienberichten zufolge eine Million Euro betragen, eine Kaufoption besitzt der VfB dem Vernehmen nach nicht. "Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet", sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: "Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat." Nübel soll bei den Schwaben die neue Nummer 1 werden. Er war 2020 als größtes deutsches Torwarttalent von Schalke 04 an die Isar gewechselt und sollte ursprünglich als Erbe von Nationaltorhüter Manuel Neuer aufgebaut werden. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der 26-Jährige, dessen Vertrag in München noch bis Juli 2025 läuft, an die AS Monaco ausgeliehen. Nübel habe in Frankreich "wertvolle Spielpraxis gesammelt", sagte der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: "Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen. Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln."

© getty Sadio Mané Dass Sadio Mané den FC Bayern nach nur einer Saison wieder verlassen wird, ist laut übereinstimmenden Medienberichten beschlossene Sache. Auch das Interesse von Klubs aus Saudi-Arabien am Stürmer ist nicht neu. Nun berichtet der kicker aber, der 31-jährige Senegalese habe keine Ambitionen, schon jetzt in die Wüste zu wechseln. Mané wartet dem Bericht zufolge auf Angebote aus Europa, allerdings sei der Markt für ihn derzeit relativ überschaubar. Klub und Spieler hoffen offenbar auf Bewegung, sobald der erste Dominostein auf dem Stürmer-Markt fällt. Mané steht in München noch bis 2025 unter Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte er in 38 Pflichtspielen 12 Tore und bereitete sechs Treffer vor.

© getty Ragnar Ache Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat wenige Tage vor dem Saisonstart in der Offensive mit Ragnar Ache vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt nachgelegt. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, auch über die Vertragslaufzeit machte der FCK keine Angaben. Angreifer Ache war in der vergangenen Spielzeit bereits in die 2. Bundesliga an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und erzielte dort in 32 Ligaspielen sieben Treffer. Er verkörpere "einen Stürmertyp, mit dem wir unseren Kader unbedingt noch ergänzen wollten", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Ache habe "eine sehr körperbetonte und dynamische Spielweise und hebt insgesamt unsere Qualität im Sturmzentrum an", ergänzte er. Ein Hauptgrund für seinen Wechsel seien "die Fans", ergänzte Ache. "Diese Atmosphäre und Wucht, die ich in der letzten Saison hier erlebt habe, war unglaublich."

© getty Sadik Fofana Bayer Leverkusen hat Innenverteidiger Sadik Fofana erneut verliehen. Nach einer Saison beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg soll der 20-Jährige nun in der niederländischen Eredivisie bei Fortuna Sittard ein weiteres Jahr Spielpraxis sammeln. Das teilte der Werksklub am Dienstag mit. Der gebürtige Aachener kam in der abgelaufenen Saison auf 20 Einsätze für Nürnberg.

© getty El Bilal Touré Der italienische Klub Atalanta Bergamo steht laut Informationen von Fabrizio Romano kurz vor einem Transfer des 21-jährigen Stürmers von UD Almería. Die Verpflichtung des Maliers würde für Atalanta gleichzeitig den teuersten Neuzugang der Vereinshistorie bedeuten. Die Transfersumme soll sich auf 28 Millionen Euro belaufen und könnte durch Boni wohl auf bis zu 31 Millionen Euro ansteigen. UD Almería habe außerdem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent ausgehandelt.

© getty Kylian Mbappé Kylian Mbappé will offenbar nicht zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien wechseln. Das berichtet das spanische Portal Relevo unter Berufung auf Quellen aus Mbappés Umfeld. Demnach würde er auch lieber eine Saison lang bei Paris Saint-Germain auf der Tribüne sitzen, sofern der Klub dieses Druckmittel anwendet. Weil Mbappé seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängert, drängt PSG auf einen Wechsel in diesem Sommer, um den 24-Jährigen nicht ablösefrei zu verlieren. Al-Hilal bietet dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von 300 Millionen Euro - und Mbappé eine Netto-Jahresgehalt von 200 Millionen Euro.

© getty Julian Rijkhoff Der junge Stürmer Julian Rijkhoff darf nicht mit den BVB-Profis ins Trainingslager in die USA reisen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, muss das Stürmer-Talent für die weitere Sommervorbereitung wieder zur U23 gehen. Obwohl Rijkhoff im Test gegen Westfalia Rhynern ein Tor erzielt habe, fehle es ihm "an taktischer Reife vor allem im Gegenpressing und beim defensiven Umschalten", heißt es im Bericht. Gegenüber der Zeitung habe sich Rijkhoff zwar kürzlich zu Borussia Dortmund bekannt, jedoch sei das Statement nicht absolut, sondern auch an die weitere Entwicklung auf dem Weg zum Profi gekoppelt gewesen. Durch den erneuten Rückschritt sei auch ein Transfer in diesem Sommer eine Option. Interesse gebe es aus Spanien und den Niederlanden.

© getty Freiburgs Mittelfeldspieler Yannik Keitel steht bereits bei drei U21-Länderspieleinsätzen. Yannik Keitel Der deutsche U21-Nationalspieler vom SC Freiburg stand lange auf dem Zettel des VfB Stuttgart, doch aus einem Wechsel des zentralen defensiven Mittelfeldspielers an den Neckar wird vorerst nichts, wie der kicker berichtet. Gespräche zwischen den Schwaben und Spielerseite konnten Keitel offenbar von einem Wechsel nach Stuttgart überzeugen, allerdings will der VfB der gestellten Ablöseforderung von fünf Millionen Euro nicht nachkommen. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß sucht also weiterhin nach einem Sechser, der mit Atakan Karazor um einen Stammplatz neben Kapitän Wataru Endo konkurrieren soll.

© getty Marc Bartra Ex-BVB-Spieler Marc Bartra ist zu Betis Sevilla zurückgekehrt. Zuvor hatte der 32-jährige Verteidiger seinen Vertrag beim von finanziellen Problemen geplagten türkischen Erstligisten Trabzonspor aufgelöst. Bei Betis unterschrieb Bartra einen Vertrag bis 2024. Von Juli 2016 bis Januar 2018 spielte Bartra für Borussia Dortmund, ehe er für 10,5 Millionen Euro zu Betis wechselte. Nach einer Saison in der Türkei zog es ihn nun zurück in seine spanische Heimat.

© getty Luis Suárez Der Star-Stürmer forciert weiterhin einen Wechsel zu Inter Miami. Um dies zu ermöglichen, wäre der 36-Jährige dem Vernehmen nach sogar bereit, sich aus seinem Vertrag bei Grêmio Porto Alegre herauszukaufen. Grêmio-Coach Renato Portaluppi bestätigte diese Absichten und äußerte sich dazu: "Suárez ist ein Problem, das beim Präsidenten liegt. Alles, was gesagt wird, ist wahr." Der Uruguayer könnte nach Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba der bereits vierte ehemalige Barca-Spieler im Miami-Dress werden.

© getty Nathan Aké Dem niederländischen Innenverteidiger winkt ein neuer Mega-Vertrag bei Manchester City. Das berichtet der Telegraaf. Nach dem Triple-Gewinn soll das aktuelle Gehalt des 28-Jährigen, welches sich wohl auf circa acht Millionen Euro beläuft, deutlich nach oben angepasst werden. Demnach soll der Verteidiger zukünftig sogar mehr als Landsmann Virgil van Dijk vom FC Liverpool verdienen. Akés Vertrag bei City läuft bis 2025.

© getty Harry Kane Bayern Münchens Haupt-Transferziel Harry Kane von Tottenham Hotspur zieht einen Wechsel zu Paris Saint-Germain offenbar doch wieder in Erwägung. Wie das französische Medium RMC berichtet, sei es zuletzt zu einem Austausch zwischen den Parteien gekommen. Demnach hat sich PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi mit Tottenham-Boss Daniel Levy in London getroffen. Auch zwischen Kane-Vertretern und PSG sei es zu einem Austausch gekommen. Dem Bericht zufolge hat sich Kanes Frau Katie Goodland auch schon nach möglichen Häusern in Paris erkundigt. Zuvor sei sie laut Bild mit selbigem Anliegen in München gewesen. Dennoch deutet weiterhin alles auf einen Wechsel zum FC Bayern hin. Der noch bis 2024 an Tottenham gebundene Stürmer ist sich mit den Münchnern einig, die beiden Klubs verhandeln aktuell über eine Ablösesumme. Das bis dato letzte Angebot des FC Bayern beträgt 80 Millionen Euro. Um den Transfer voranzutreiben, fehlen der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe bei der Asien-Reise des FC Bayern - Neppe entschied sich dafür erst am Flughafen (hier gibt es Details). Am Montag ist der Tross Richtung Japan und Singapur aufgebrochen. Laut Sky soll im Laufe dieser Woche ein weiteres Gespräch mit Levy stattfinden.

© getty Samuel Chukwueze Laut Journalist Fabrizio Romano steht der Nigerianer vor einem Wechsel zu Milan. Der FC Villareal und die Rossoneri sollen sich dabei auf eine Transfersumme von 20 Millionen Euro und möglichen acht Millionen Euro an Boni geeinigt haben. Alle Vertragsdetails seien ausgehandelt und der 24-Jährige muss nur noch den obligatorischen Medizincheck bestehen.

© getty Ao Tanaka Der japanische Nationalspieler von Fortuna Düsseldorf gilt nach kicker-Informationen als Kandidat beim VfB Stuttgart. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler soll ebenfalls von Eintracht Frankfurt sowie Vereinen aus der englischen Premier League umworben sein. Tanaka steht beim Zweitligisten Düsseldorf noch bis 2025 unter Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte er in 25 Pflichtspielen ein Tor und bereitete drei Treffer vor.

© BVB Marcel Sabitzer Marcel Sabitzer hat sich nach ersten Gesprächen mit den Verantwortungsträgern schnell einem Wechsel zu Borussia Dortmund verschrieben. "Als der Kontakt kam mit dem Trainer, dem Sportdirektor, dem Geschäftsführer, die mir das Vertrauen ausgesprochen haben und mich überzeugt haben und mir wirklich ein sehr gutes Gefühl gegeben haben, war es für mich nur eine Frage der Zeit, bis ich zusage", sagte Sabitzer den klubeigenen Medien. Der 29-jährige Österreicher unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 2027 und erhält die Rückennummer 20. Dem Vernehmen nach zahlt Dortmund eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro an den FC Bayern, wo Sabitzer noch bis 2025 unter Vertrag stand. Gefragt nach seinen eigenen Stärken erklärte er: "Ich bin physisch stark, habe einen guten Schuss, Zweikämpfe, Spielintelligenz: Das sind Sachen, die mich auszeichnen. Ich bin sehr ehrgeizig, sehr mentalitätsgeladen, kann sehr schlecht verlieren. Ich glaube, dass ich mit meine Tugenden und meine Charaktereigenschaften sehr gut hier herpasse."

© getty Wilfried Zaha In vielen Transferperioden mit einem Wechsel in die Bundesliga, unter anderem zu Borussia Dortmund, in Verbindung gebracht, wechselt der Ivorer ablösefrei in die türkische Süper Lig, zum Meister Galatasaray. Zahas' Vertrag bei Crystal Palace lief in diesem Sommer nach achteinhalb Jahren im Trikot der Eagles aus. Der 30-jährige Angreifer zählte mit einem geschätzten Marktwert von 22 Millionen Euro zu den wertvollsten Spielern ohne Vertrag und unterschreibt in Istanbul für drei Jahre.

© getty Joshua Kimmich Nationalspieler Joshua Kimmich hat Gerüchte über einen möglichen Abschied von Bayern München entschieden zurückgewiesen. "Transferperiode ist Transferperiode", zitierte der 28-Jährige auf der Asienreise des Rekordmeisters zunächst schmunzelnd Trainer Thomas Tuchel, ehe er bestimmt betonte: "Ich bin mir sehr sicher, dass ich in der neuen Saison beim FC Bayern spielen werde." Zuletzt hatte unter anderem das Fachblatt kicker berichtet, die Bayern könnten bei einem lukrativen Angebot für Kimmich gesprächsbereit sein. Auf dessen Position im defensiven Mittelfeld suchen sie weiter nach einer Verstärkung. Trainer Tuchel hatte zuletzt betont, ein Abgang von Kimmich wäre "eine große Überraschung", wollte aber mit Blick auf die Wechselfrist bis 1. September auch nichts ausschließen.

© getty Ismaïla Sarr Olympique Marseille konnte sich die Dienste des schnellen Flügelspielers Sarr vom FC Watford sichern. Der Senegalese erhält in Marseille einen Fünf-Jahres-Vertrag und kommt übereinstimmenden Berichten zufolge für 13 Millionen Euro an die Côte d'Azur. Der 25-Jährige spielte bereits im Zeitraum 2016 - 2019 in der französischen Ligue 1 für den FC Metz und Stade Rennes.

© getty Lee Buchanan Buchanan von Werder Bremen wurde vom Trainingslager im Zillertal für Transferverhandlungen freigestellt, wie der Verein selbst preisgab. Der 22-jährige Außenverteidiger soll bei seinem neuen Arbeitgeber demnach nur noch den Medizincheck vollziehen. Wohin es den Bremer ziehen wird, ist noch unklar, allerdings spekulieren englische Medien auf einen Transfer auf die Insel, zu Birmingham City in die Championship. "Um den Ausfall des Linksverteidiger im Training vorerst zu kompensieren, reiste U23-Spieler Cimo Röcker aus Bremen nach und wird bereits am Dienstagvormittag an der ersten Einheit im Parkstadion in Zell am Ziller teilnehmen", heißt es in einer Werder-Mitteilung.

© getty Palko Dardai Beim Zweitligisten Hertha BSC wächst der Familienclan der Dardais: Die Berliner verkündeten am Dienstag die Rückkehr von Offensivspieler Palko Dardai. Der 24-Jährige kommt vom ungarischen Erstligisten Fehervar FC und erhält einen Vertrag bis 2026. Dardai stammt aus der Hertha-Jugend und war im Januar 2021 zu Fehervar gewechselt. Palko Dardai wird bei den Berlinern unter seinem Vater Pal trainieren, zudem trifft er auf seine jüngeren Brüder Marton und Bence. "Wir haben uns schon lange mit ihm beschäftigt. Nun sind wir sehr froh, dass es uns gelungen ist, Palko nach Hause zu holen", sagte Sportdirektor Benjamin Weber: "Er war nicht nur Stammspieler in Ungarn, sondern hat auch internationale Erfahrungen gesammelt und in der Nationalmannschaft gespielt. Er ist ein Berliner Junge, identifiziert sich mit Stadt und Verein."