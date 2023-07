Transfer und Gerüchte am 24. Juli: Bulldoggen verhindern wohl Reds-Deal - Juve klopft bei Eintracht an

Das Sommer-Transferfenster ist geöffnet, immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab oder gehen über die Bühne. Transfer-News und Gerüchte zur Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 und dem restlichen internationalen Fußball vom 24. Juli.

Wie der Telegraph berichtet, hat sich Spurs-Besitzer Joe Lewis in der Causa eingeschaltet und Levy damit beauftragt, Kane in diesem Sommer zu verkaufen, sollte sich dieser gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden. Nach Mirror -Informationen hat Lewis seinen Klubchef mit dieser Entscheidung überstimmt.

Sabitzer selbst sei sich ohnehin schon mit der Borussia einig - er soll demnach einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Am Montagvormittag wurde er in Dortmund gesichtet, wo er den Medizincheck absolvieren soll.

© imago images

Johannes Schenk

Nicht etwa der Wechsel von Alexander Nübel oder Yann Sommer scheint der erste Torwart-Abgang des FC Bayern zu werden. Nach Informationen von Bild ist es offenbar das 20-Jährige Talent Johannes Schenk, dessen Transfer zuerst fixiert wurde.

Für den Youngster, der in der Vorsaison noch als dritter Torwart im Kader stand, soll es demnach per Leihe zu Pokalgegner Preußen Münster gehen. Schenk war bereits bei der Teampräsentation am Sonntag nicht mehr dabei.