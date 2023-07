Am heutigen Samstag steht tatsächlich ein Clásico an. Der FC Barcelona und Real Madrid treffen im Rahmen der Soccer Champions Tour 2023 in den USA aufeinander. SPOX zeigt Euch, wo die Partie im Free-TV und Livestream läuft.

Die beiden spanischen Rivalen haben bereits jeweils zwei Spiele in der Vorbereitung in den USA absolviert. Real Madrid gewann gegen AC Milan (3:2) und Manchester United (2:0), der FC Barcelona ist hingegen noch sieglos. Die Katalanen kamen gegen Juventus Turin nicht über ein 2:2 hinaus und unterlagen dem FC Arsenal mit 3:5.

Darüber hinaus bestreiten beide Mannschaften noch eine weitere Partie. Die Königlichen treffen noch auf Juventus Turin, Barça auf die Rossoneri.

Vorher kommt es aber zum legendären Clásico, der die Fußball-Welt jedes Jahr aufs Neue elektrisiert. Gespielt wird im AT&T Stadion in Arlington, Texas. Anpfiff ist um 23 Uhr deutscher Zeit.

Real Madrid und FC Barcelona bei Soccer Champions Tour 2023: Ergebnisse und Termine

Datum Uhrzeit (MESZ) Team 1 Team 2 Sonntag, 23. Juli 4.30 Uhr FC Barcelona Juventus Turin 2:2 Montag, 24. Juli 4 Uhr Real Madrid AC Mailand 3:2 Donnerstag, 27. Juli 2.30 Uhr Real Madrid Manchester United 2:0 Donnerstag, 27. Juli 4.30 Uhr FC Arsenal FC Barcelona 5:3 Freitag, 28. Juli 4.30 Uhr Juventus Turin AC Mailand 2:2 (4:3 i. E.) Samstag, 29. Juli 23 Uhr FC Barcelona Real Madrid Mittwoch, 2. August 1 Uhr AC Mailand FC Barcelona Donnertag, 3. August 4.30 Uhr Juventus Turin Real Madrid

Clásico: Wo läuft FC Barcelona vs. Real Madrid heute im Free-TV und Livestream?

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, den Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid live zu sehen. Welche das sind, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Clásico: Wo läuft FC Barcelona vs. Real Madrid heute im Free-TV?

Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es allerdings nicht geben. Ihr braucht ein kostenpflichtiges Abonnement, um FC Barcelona gegen Real Madrid live zu sehen.

Clásico: Wo läuft FC Barcelona vs. Real Madrid heute im Pay-TV?

Bis auf das bereits vergangene Spiel zwischen Juventus Turin und der AC Milan zeigt Sportdigital Fußball alle Begegnungen der Soccer Champions Tour 2023 live in voller Länge. Um den Dienst zu nutzen, müsst Ihr ein Abo abschließen.

Clásico: Wo läuft FC Barcelona vs. Real Madrid heute im Livestream?

Allerdings habt Ihr auch die Möglichkeit, Sportdigital Fußball als Kunde von DAZN abzurufen. Der Anbieter stellt das Angebot des Streamingdienstes mehrkostenfrei in ausgewählten Paketen zur Verfügung.

Dabei könnt Ihr zwischen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World wählen. Jedoch beinhalten nicht alle Pakete dieselben Inhalte.

